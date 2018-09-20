Муждабаев: Гражданская блокада Крыма – одно из переломных событий в истории Украины

У нас так быстро меняются информационные ветры, что, бывает, уже через три дня какая-то ерунда вытесняет из общественного сознания сущностно важное.

Сегодня – ровно три года с того дня, когда 20 сентября 2015 года крымские татары и украинские патриоты с разных концов страны перекрыли все три дороги, ведущие в оккупированный Крым. По которым, как ни в чем не бывало, шло экономическое сотрудничество с оккупантами. Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает сам журналист Айдер Муждабаев.

Спустя полтора года после начала аннексии и войны! Сейчас в это, наверное, уже трудно поверить, но в Крым тогда ежедневно въезжало около 600 груженых фур. Товар из которых (украинский!) предназначался оккупационным властям, воинским частям оккупантов, а часть контрабандой отправлялась дальше – в Россию, принося баснословные деньги подлецам коммерсантам.

Это аморальное адище было прекращено в 12 часов 00 минут 20.09.18 года. Прекращено не Верховной Радой, не чиновниками, не политиками, а людьми буквально отовсюду. Крымскими татарами и украинцами, связанными общей идеей борьбы за Крым, за Украину, собранными вместе личным патриотизмом каждого. Я был там в эти дни, я видел этих людей, и я знаю, что говорю.

Я уверен, что день 20 сентября 2015 года войдет в историю Украины. Просто еще не все осознали его истинное – и политическое, и санкционное, и морально-психологическое значение в нашей долгой войне за возвращение Крыма, Донбасса, за независимость от русского рейха.

Айдер Муждабаев, YouTube