Одно из главных достижений Путина это мир на Кавказе! А тут вытесняется что его нет

Волнения, начавшиеся после межнационального конфликта балкарском в селе Кенделен из-за попытки черкесских конников проехать через него на обратном пути от вершины горы Канжаль, продолжились в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. Там задержали несколько человек.

В Нальчике на площади перед домом правительства 19 сентября прошел несанкционированный митинг. Днем на площадь Согласия в столице КБР подошли молодые люди с адыгскими флагами, требуя, чтобы конники обязательно прошли через Кенделен. Между протестующими и полицейскими начались столкновения, сообщает «NEWSru.com».

«Коммерсант» сообщает, что наиболее активных участников акции задержали в Нальчике и на подъезде к нему, в частности на так называемом Баксанском посту. «Кавказский узел» пишет о десятках задержанных (не менее 30 человек), но официальных данных об их числе пока нет.

«Регион онлайн» также сообщает о десятках задержанных на посту ДПС, расположенном на развилке трассы «Кавказ» в Баксане. Вечером там была слышна стрельба. Издание отмечает, что конфликт в Кенделене перерос в вооруженное противостояние в ключевых городах КБР.

В интернете появилось видео, на котором запечатлена перестрелка, в которой участвуют правоохранители.

В Республику направлены подразделения Росгвардии из Северной Осетии и Ставропольского края. По некоторым данным, подразделения Росгвардии из Ростовской области уже прибыли в район Кенделена.

Как сообщалось ранее, днем 19 сентября росгвардейцы перекрыли дорогу возле кабардинского селения Заюково и не пропустили к Кенделену толпу молодежи.

Источники «Коммерсанта» в Кенделене заявили, что по решению старейшин участвовать в провокациях и стычках не собираются, но если им придется защищаться, то дадут ответ.

Муфтий КБР Хазратали Дзасежев призвал сограждан не поддаваться на провокации. По его словам, конфликт в районе аула Кенделен может стать в конечном итоге непреодолимым препятствием на пути достойной жизни и взаимовыгодного сотрудничества жителей Кабардино-Балкарии. Ранее уже сообщалось, что жители села выражали опасение, что их лишат земли.

Межнациональный конфликт начался в селе Кенделен, через которое хотели пройти 17 сентября черкесские всадники, совершавшие восхождение на вершину горы Канжал в честь 310-летия Канжальской битвы, освободившую кабардинцев от дани. Опасаясь столкновений, колонна конников обошла аул и забралась на гору, но на обратном пути 18 сентября пошла через Кенделен по требованию кабардинской молодежи, прибывшей в село.

Начались массовые драки, погромы, стрельба. Полиция оцепила село и перекрыла дороги. В соседнем балкарском Заюково произошли столкновения кабардинцев с росгвардейцами.

«NEWSru.com»