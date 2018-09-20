Московские страдания от львовских запретов. Какими будут отношения России и Украины в будущем?

Во Львове теперь нельзя петь русские песни: местный областной совет запретил публично использовать произведения на русском языке. Таким образом под ограничение попали и фильмы, и книги на русском языке.

Более того, львовские депутаты собираются предложить Верховной Раде распространить этот запрет по всей стране. В России это решение ожидаемо осудили. Журналист Виктор Лошак рассуждает на страницах «КоммерсантЪ FM» о том, как и почему изменилась Украина в последние годы.

На текущей неделе все обратили внимание на демонстративное расторжение президентом Украины Петром Порошенко договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Порошенко разорвал документ на глазах у журналистов, и все телеканалы этот момент показали. Все эффектные жесты Порошенко – это уже де-факто идущая на Украине президентская избирательная кампания.

Выборы весной, времени осталось не так много, а, по всем замерам, Порошенко – пока далеко не лидер гонки. Впереди Юлия Тимошенко – «единственный мужик в украинской власти», как характеризовал ее когда-то Виктор Черномырдин. Но и без отравленных стрел политического поединка ясно, и об этом на днях писал «Коммерсантъ», разрыв договора может дать и неожиданный эффект, ведь он был базой большинства украинских исков к России.

Вместе с тем очевидно, что, по сути, договор уже четыре года как несостоятелен. Ведь его фундамент в том, что «стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ». Долетающее на Украину от российских ястребов «Могли бы дойти и до Киева!» хорошо аранжирует показательную точку в дружбе двух государств, поставленную украинским президентом.

Я внимательный свидетель того, как все эти годы жители России и Украины противопоставляли безумию власти трезвый и даже доброжелательный взгляд друг на друга. Почти нет уже вместе воевавших в Великую Отечественную, но есть сотни тысяч вместе служивших в советской армии, и пока они тут, можно рвать под телекамерами любые договоры, но корни дружбы будут оставаться живыми.

Однако нет стран и людей с беспредельным терпением. К тому же, украинская пропаганда агрессивна и примитивна, она отвратительно националистична, потому что ее цель – не только Россия, но и русские.

Все вместе дало свои плоды: киевский фонд «Демократические инициативы» в сотрудничестве с авторитетными социологами Центра им. Разумкова и Киевским институтом социологии провели опрос 67% украинских избирателей об отношении к вступлению страны в НАТО – 63% из них проголосовали бы «за». Об этом не так давно сообщили авторы опроса.

Буквально в историческое мгновение Украина на человеческом, что самое неприятное, уровне развернулась к России спиной и лицом к Западу. Еще шесть лет назад лишь 13% опрошенных украинских граждан считали такой курс лучшей гарантией безопасности государства. Даже после крымских событий и начала войны на Донбассе, весной 2014 года, желавших воссоединиться с НАТО было 33%.

В этот путь – от 13% до 63% – вместились события, которые сдвинули не личное, а массовое сознание 40-миллионной страны. Правда о протеже Москвы Януковиче, ловко срежессированный Майдан, Крым, адский огонь в Одессе, месть Донбасса и месть Донбассу… Украина очень изменилась за эти годы. Страна, например, превратилась из промышленной в аграрную: 41,3% ее экспорта – продукция села и пищевой промышленности и лишь 33% – это машиностроение и сырье.

Легко обвинять не свою страну, сложнее осознать и обсудить, что не так сделали и делаем мы сами. Как бы трагически ни выглядела ситуация на Донбассе, но точку в мирном минском процессе готовятся поставить именно пророссийские политики. Если 11 ноября в Донецке и Луганске пройдут выборы глав ДНР и ЛНР, пути к миру, к воссоединению Украины со своими землями уже не будет.

Выборы без законодательного украинского обеспечения и участия Украины – точка в выполнении договоренностей. К тому же, они дают Раде и президенту Украины прекрасный шанс не проводить в жизнь необходимые, но неприятные им законы по Донбассу.

Похоже, следующий договор о мире и дружбе с Украиной смогут заключить лишь дети тех, кто сегодня в ошеломлении наблюдает за всем происходящим по телевизору.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»