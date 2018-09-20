Россия пытается свернуть минский процесс. Грызлов требует проведения выборов в ОРДЛО

Украинская делегация жестко поставила вопрос о недопустимости фейковых выборов на оккупированных территориях. В ответ услышали сакраментальное.

Сегодня рядом с Борисом Грызловым, представителем Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе, уютно примостился дедушка Фрейд и выдавил из российского подсознания в публичную плоскость всем известную правду. Об этом пишет на своей странице в Facebook вице-спикер, народный депутат Украины, уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Герщенко,

Как известно, россияне в Минске уже три года продолжают играть в ролевую игру «Нас там нет», входят в раж, закатывают глаза, кричат ​​о «внутреннем конфликте». Сегодня украинская делегация жестко поставила вопрос о недопустимости фейковых выборов на оккупированных территориях, которые не соответствуют украинскому законодательству и Минским соглашениям. Представители Украины подчеркнули, что в Донецке и Луганске могут произойти только местные выборы, и никаких «выборов глав республик».

Мінськ. Інформація від очевидців . Сьогодні поряд з представником РФ в ТКГ Б. Гризловим там зручненько примостився… Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 19 вересня 2018 р.

Выборы могут проходить только по украинскому законодательству, с украинским ЦИК, политическими партиями и СМИ, международными наблюдателями. Мои коллеги по минским группам обратились к россиянам с требованием дать оценку нелегитимным попыткам проведения нелегитимных выборов, осудить их публично и остановить процесс подготовки фарса. И здесь Борис Грызлов издал сакраментальное: «Мы должны навести там порядок и провести там выборы!»

«Кто — вы? Вас же там нет», — вцепились в заявление по Фрейду украинцы. Грызлов ушел с заседания Трехсторонней контактной группы раньше. Но и реакция представителей ОБСЕ однозначна — это нелегитимные выборы, которые ставят на грань срыва минский процесс и мирные переговоры.

Уже завтра народные депутаты Украины — участники минской платформы в ВР — будут говорить об этом кремлевском сценарии эскалации конфликта через псевдовыборы с послами стран нормандского формата в Киеве.

А еще в Минске сегодня обсуждали заблокированое боевиками КПВВ «Золотое», итоги визита координатора от ОБСЕ Тони Фриша на Донбасс (мы требуем посетить всех указанных нами в списке украинских заложников, к которым боевики не допустили координатора). Еще раз озвучили готовность передать осужденных в Украине россиян РФ и помиловать сепаратистов и преступников в обмен на освобождение из российских, донецких и луганских тюрем украинцев.

Ирина Герщенко, Facebook