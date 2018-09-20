Политузник Кольченко провел трое суток в штрафном изоляторе Копейской колонии

Причиной по которой Кольченко поместили в штрафной изолятор – «за несоблюдение формы одежды». Незадолго до этого Кольченко изъявил желание встретиться с украинским консулом, об этом он письменно известил администрацию Копейской колонии

Украинский политзаключенный Александр Кольченко на прошлой неделе провел три дня в штрафном изоляторе Копейской колонии в Челябинской области России. Об этом сообщила мать Кольченко Лариса, передает «Громадське».

«Формально – за несоблюдение формы одежды, но незадолго до этого он написал заявление, в котором просил встречи с украинским консулом и уполномоченным по правам человека», – рассказала она.

Также по ее словам, сейчас его уже выпустили.

Напомним, в июле мать Кольченко получила право на трехдневное свидание с ним в колонии.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова и Александра Кольченко, задержанного в Крыму, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. По тому же делу Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.

«Громадське»