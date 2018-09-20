Власть отменил результаты выборов в Приморье. Радоваться или плакать?

Никакого третьего тура: Элла Памфилова в очередной раз прокомментировала ситуацию в Приморском крае. В интервью телеканалу «Россия 24» глава ЦИК заявила, что кандидаты в губернаторы Приморья – Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко – должны доказать свою непричастность к манипуляциям на прошедших выборах в Приморье.

По словам Памфиловой, пересчитать голоса не было возможности, поэтому результаты обнулили. Новые выборы губернатора Приморского края пройдут через три месяца. Кто примет в них участие, пока непонятно. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что федеральная власть нашла лишь временное решение большой проблемы.

Праздник со слезами на глазах – Элла Памфилова отменила губернаторские выборы в Приморском крае. Не второй тур, а выборы в целом. При этом председатель ЦИК расплакалась в присутствии журналистов: большая работа проделана, чтобы добиться честности и прозрачности избирательного процесса, эти, даже не знаю, как их назвать, все испортили.

Вопрос – почему же все-таки отменили не второй тур, а в целом выборы? Здесь четкого ответа нет. В законе вроде бы написано, что итоги голосования признаются недействительными, если нарушения зафиксированы на более чем 25% избирательных участков.

Такое вроде не имело место быть. Не легче ли устроить повторный пересчет голосов? Или отменить только второй тур? Да и в общем, насколько ЦИК уполномочен отменять выборы? А не суда ли это компетенция?

Хорошо, допустим, все по закону. Тем более, наше законодательство построено таким образом, что при желании подогнать под него можно любое решение. Главный вопрос звучит так – радоваться или плакать, можно ли праздновать победу сил добра над злом? Восторжествовала ли справедливость?

Получается, что восторжествовала, но частично. Положительный факт – впервые власть признала фальсификации результатов выборов, причем не просто признала, а подкрепила слова конкретными делами. Даже можно рискнуть и сказать, что она согласилась с мнением разгневанной общественности. Такое бывает не часто.

Однако даже при беглом изучении видно, что решение ЦИК – самый лучший для Кремля выход из сложной ситуации. Власти нужно сохранить лицо и обеспечить победу проверенного кандидата. Понятно, что Андрей Тарасенко – банкрот: мало того, что проиграл все что можно, так еще и скомпрометировал не только себя, но и всю федеральную власть в целом.

Не зря Элла Памфилова плачет – ведь стояла задача провести честные выборы, а в результате неуклюжих действий местных чиновников у кого-то может сложиться впечатление, что в России применяются грязные выборные технологии.

Скорее всего, больше на выборы господина Тарасенко не пустят, однако отдавать победу коммунистам явно не в приоритете федерального центра. Приморский край – регион слишком важный.

Так что дальнейшее развитие событий нетрудно спрогнозировать. На все про все дано три месяца, это не много и не мало. В регион из Москвы приедут проверенные политтехнологи.

Ошибки устранят, проблемы пообещают решить, поработают с товарищем Зюгановым, чтобы больше без сюрпризов, предложат пост Андрею Ищенко, проведут образцово-показательную кампанию, и нужный кандидат придет к власти, а о досадном сбое можно будет забыть.

Проблема только в том, где его найти этого нужного кандидата. Кто согласится возглавить проблемный регион вот в такой момент? С учетом того, что с девяностых годов в Приморском крае сложности возникали абсолютно у всех руководителей, и это еще мягко сказано.

Да и в целом в стране не все ладится. Кому охота лезть в петлю и рисковать репутацией?

Ведь можно и в тюрьме оказаться, сейчас и такие тенденции имеют место. Значит, центру нужно что-то серьезное обещать, выкладывать какие-то козыри.

А есть ли они у него в условиях, когда «денег нет, но вы держитесь»? И главное – поверит ли избиратель, и что будет, если коммунист опять начнет побеждать? Так что это уже не просто сбой политтехнологий – это похоже на кризис в вертикали в целом, а, значит, проблемы только начинаются.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»