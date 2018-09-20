В Закарпатье сложил полномочия депутат с венгерским паспортом

Депутат Береговского райсовета Берки сложил свой мандат, после того как выяснилось наличие у него венгерского гражданства и паспорта. Наличие венгерского паспорт выяснилось при пересечение границы.

Депутат Береговского райсовета Кароль Берки сложил мандат после того, как во время пересечения границы у него обнаружили венгерский паспорт. Об этом сообщает издание «Mukachevo.net».

Решение о том, что Кароль Берки сложил мандат, объявили во время сессии совета в среду, отмечает издание.

Кароль Берки был избран депутатом от КМКС (Общества венгерской культуры Закарпатья) и проживает в селе Вары Береговского района.

Причина сложения мандата депутатом на сессии не объявлялась, только его заявление.

В то же время по информации источников издания в КМКС и в силовых органах Закарпатья причина сложения мандата – выявление в Берки венгерского паспорта на границе. Это произошло несколько дней назад.

Вероятно с этим инцидентом связано вчерашнее заявление КМКС, в котором организация выразила протест против действий пограничников и СБУ, которые якобы без каких-либо оснований тщательно осматривают представителей КМКС на границе.

Напомним, ранее СМИ обнародовали видео, на котором украинцам раздают паспорта Венгрии в консульстве Венгрии в Берегово с просьбой не сообщать об этом украинским властям.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил выдворение венгерского консула в Берегово после появления в сети видеозаписи с раздачей венгерских паспортов.

«Mukachevo.net»