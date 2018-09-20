Моральное разложение ватовоинства оккупированного Донбасса

Последние события на оккупированных территориях Донецкой области – особенно после ликвидации Захарченко – крайне отрицательно сказались на моральном состоянии боевиков.

Естественно, что в первую очередь это сказалось на боевых качествах и ситуации на фронте, которое фиксирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Наиболее примечательным является случай 15 сентября. Тогда прибывшее на подкрепление ввиду якобы начавшегося наступления украинской армии подразделение боевиков открыло «дружественный огонь» по своим же позициям.

Хотя в результате обстрела никто не пострадал после этого инцидента между двумя подразделениями (фактически бандформированиями с тюремными принципами) произошли «разборки». Началась массовая драка, в которой получили тяжелые ранения 12 человек, двое из которых скончались от нанесенных побоев.

Добавила «красок» и инфляция в России с падением рубля из-за международных санкций. В итоге то денежное довольствие в 15 тыс рублей, которое в 2014 г. казалось «манной небесной» ныне выглядит мягко говоря не очень внушительно.

Поэтому боевики стали искать дополнительные источники заработка, которые на оккупированных территориях одни – грабеж местного населения. Так, в социальных сетях возмущенные жители прифронтовой Горловки, которые в мае 2014 г. с удовольствием ходили на «референдум» пишут буквально следующее: «Орки обворовали и сожгли несколько домов в Зайцево и Доломитном и списали на прилеты». «Возмущены поведением «народных милиционеров»: бросили позиции и таскают мешки с орехами на продажу… Просим принять меры и прислать настоящих защитников. Жители Горловки. 18 сентября».

С других прифронтовых территорий местные жители также жалуются на то, что боевики под прикрытием легенды об обстрелах украинской армии занимаются мародерством на дачных массивах в прифронтовой зоне.

Второй довольно популярный способ заработка – массовые аресты нарушителей комендантского часа. С пойманных мирных граждан всегда можно получить приличные откупные, их же можно ограбить или заставить работать, например, рыть окопы. Сплошная выгода, одним словом.

Так, только за выходные 15-16 сентября по данным «МВД» террористической «ДНР» за нарушение комендантского часа задержаны 359 человек. Ради их поимки тысяча «правоохранителей» прошли 445 увеселительных учреждений. Даже если каждый из задержанных заплатил по 1 тыс. российских рублей (а таких расценок уже давно нет), то получается довольно приличная сумма.

Однако стоит отметить, что попадание в руки «правоохранителей» чревато и более тяжкими последствиями, чем вышеописанные. Так, по словам местных жителей в начале сентября в Докучаевске террористы почти до смерти избили своего же «боевого товарища» – после долгого пребывания в коме он скончался. Никакой ответственности за такие убийства в «ЛДНР» никто не несет. По старой советской традиции (и нынешней российской) все подобные жертвы списываются на суициды и несчастные случаи.

Продолжает процветать и массовое употребление спиртных напитков «защитниками Донбасса». Нередкие случаи совместного употребления алкоголя командиров с подчиненными, еще больше усугубляют ситуацию с панибратством и неподчинением.

В итоге, на днях, например, одной из передовых позиций «3-й отдельной мотострелковой бригады «Беркут» проводились поисковые мероприятия бойца, который в состоянии алкогольного опьянения оставил боевой пост и убыл в неизвестном направлении. Это далеко не первый случай в бригаде. Ради возвращения своего пропавшего личного состава, командованием бригады осуществляются угрозы по поводу привлечения их к уголовной ответственности.

Или, например, сообщения о том, что на позициях «4-й отдельной мотострелковой бригады» бойцы массово оставляют свои позиции из-за плохих условий прохождения службы. Причины – процветание алкоголизма среди офицерского и рядового составов, пренебрежение командирами просьбами о решении проблемных вопросов, которые возникают у личного состава, отсутствие элементарных контактов.

Что, впрочем, не удивительно – офицерский состав большинства «бригад армии ДНР» составляют российские офицеры, которые по разным причинам неугодны начальству или совершили какие-то дисциплинарные проступки. Прошли те времена, когда на Донбасс кадровые ехали за повышением по службе, теперь это место отбывания наказания. Те же боевики в социальных сетях охотно обсуждают своих российских кураторов и их поведение.

Так, один из офицеров среднего звена был сослан на Донбасс за то, что в состоянии алкогольного опьянения избил вышестоящего командира. Естественно, что ни о какой боевой подготовке и ее качестве вверенной ему «банды местных» он вряд ли будет думать.

Серьезный удар был нанесен боеспособности также внутренними разборками, в ходе которых все вооруженные формирования, которые не подчинялись российскому командованию в Новочеркасске были насильно влиты в состав либо «Министерства внутренних дел ДНР», либо в «Народную милицию». При этом наиболее идейные боевики предпочли вообще уйти со службы, так как очень хорошо знают о порядках, которые процветают «в армии».

Хотя случаев резкого падения дисциплины в вооруженных формирования «ДНР» все больше и больше обольщаться не стоит – если в РФ будет принято решение об эскалации обстановки на Донбассе в числе наступающих будут совсем не местные «шахтеры и трактористы»…

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»