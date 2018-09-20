У фигуранта «дела Веджие Кашка» Дегерменджи серьезно ухудшилось самочувствие

Находящийся под стражей фигурант «дела Веджие Кашка» Дегерменджи болен бронхиальной астмой, и испытывает проблемы со здоровьем в связи с сезонным обострением заболевания.

Крымский татарин Бекир Дегеременджи, фигурант «дела Веджие Кашка», сообщил об ухудшении состояния здоровья. Об этом «Крым.Реалии» рассказал его адвокат Эдем Семедляев после того, как посетил подзащитного в СИЗО.

«Я увидел, что он постоянно пользуется ингаляторами, спросил, хуже ли он себя чувствует. Ответил, что началось сезонное обострение болезни (бронхиальная астма)», – сообщил адвокат.

Он отметил, что 19 сентября следователь объявил об окончании предварительного следствия по уголовному делу – в связи с этим Дегерменджи выдвинули окончательное обвинение и еще раз допросили.

«Дальше мы начинаем знакомство с материалами уголовного дела. Сколько это будет продолжаться, пока сказать не могу», – сказал Семедляев.

11 сентября подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил на 2 месяца арест 4 фигурантам «дела Веджие Кашка» – Асан Чапух, Казим Аметов, Бекир Дегерменджи и Руслан Трубач останутся в СИЗО до 15 ноября.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы «вымогательство в особо крупном размере» у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

После аннексии в Крыму фактическая российская власть практикует массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

«Крым.Реалии»