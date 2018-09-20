Необходимо продлить закон об особом порядке самоуправления на Донбассе, – Порошенко

Президент Украины Порошенко настаивает на продление действия особого порядка самоуправления на Донбассе, считая данный закон – мощным сдерживающим фактором против российской агрессии.

Президент Петр Порошенко заявил о необходимости снова продлить срок действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом он сказал в Верховной Раде, выступая с ежегодным посланием к парламенту, передает «Левый Берег».

«В прошлом году неприятной неожиданностью для Кремля стал факт продления украинским парламентом закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях», – заявил Порошенко.

После этого Кремлю пришлось вносить серьезные изменения в свою тактику, сказал президент.

«Но теперь они снова достали эту заяложенную карту. Кремль и его прихвостни в очередной раз пытаются убедить европейское общество в неспособности украинской стороны продлить дейсвтиея закона», – заявил Порошенко.

Президент выразил надежду, что парламент снова продлит этот закон.

«Было бы преступной ошибкой дать Московии шанс обвинить Украину в невыполнении соглашений и добиться ослабления санкционного давления», – сказал он.

«Вся ответственность за срыв минского процесса точно должна пасть на Россию. Сколько бы копьев не сломали вокруг Минска, именно благодаря тем договоренностям удалось добиться остановить активную фазу агрессии, добиться режима санкций и главное – выиграть время», – заявил президент.

Напомним, Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осенью 2014 года, но внесла в него изменения весной 2015 года, которые так не позволили ему начать действовать, – законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников. При этом срок действия закона был ограничен тремя годами.

Этот срок истекал 18 октября 2017 год, но его продлили на год.

Закон об особом статус пока не действует и не будет действовать, пока Россия не выведет войска с Донбасса.

В принятом законе отдельно прописали, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 соответствующего закона, «в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

«Левый Берег»