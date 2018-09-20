В Крыму оккупационный «суд» не освободил из-под ареста активиста Мемедеминова

Прошедшее в Крыму заседание оккупационного «Верховного суда Крыма» отклонило апелляцию защиты активиста Мемедеминова с требованием освобождения его из-под стражи.

Подконтрольный Кремлю «Верховный суд Крыма» отклонил апелляцию защиты активиста Наримана Мемедеминова на содержание его под стражей. Об этом сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на адвоката Мемедеминова Эмиля Кубердинова.

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Мемедеминов участвовал в заседании с помощью видеосвязи.

Защита активиста подала ходатайство об отводе судьи Алексея Последова.

«Мемедеминов считает, что суд нарушил его право на защиту, не доставив в зал суда, не пустив его адвоката в СИЗО, а также решением провести заседание в закрытом режиме», – подчеркнул Эмиль Курбединов

Адвокат отметил, что во время судебного заседания поднимал вопрос усиления охраны в суде.

«Потому что нам непонятно, когда судья делает заседание закрытым, ссылаясь на опасность для участников процесса. Мы не понимаем, от кого поступает опасность», – отметил Кубердинов.

«В своем итоговом слове Нариман напомнил, что является крымским татарином, мусульманином, общественным журналистом, и все это очень удобно для ФСБ для его преследования», – подчеркнул адвокат.

22 мая подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил под арестом крымскотатарского активиста и блогера Наримана Мемедеминова, которому следствие отказалось учитывать его украинское гражданство.

30 июня Мемедеминова, находящегося под арестом в оккупированном Крыму, поместили в психиатрическую больницу.

22 марта в доме Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После обысков его увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе.

Как сообщила жена активиста, уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на него завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя 23 марта арестовал крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова до 16 мая.

15 мая арест продлили на четыре месяца, до 15 августа.

Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность «очередным наступлением на свободу слова» в аннексированном Россией Крыму и требует от Москвы освобождения Мемедеминова и других задержанных по политическим обвинениям.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы Мемедеминова.

«Громадське радіо»