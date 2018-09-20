Порошенко намерен вычеркнуть из Конституции упоминание Черноморского флота в Крыму

Президент Порошенко подчеркнул, что украинская стратегия заключается во вступлении в Европейский Союз и бесповоротно покинуть зону российского влияния.

Президент Петр Порошенко заявил, что планирует вычеркнуть из Конституции Украины норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине. Об этом он сказал с трибуны парламента в четверг во время ежегодного послания к Верховной Раде, передает «Украинская Правда».

«После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!», – сказал Порошенко.

Также президент добавил, что в понедельник своим Указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны не продлевать договор о так называемой дружбе с Россией, но теперь решение за парламентом.

«МИД направит ноту в Москву, а я подам в парламент соответствующий законопроект, потому что последнее слово в этом вопросе – за вами, уважаемые народные депутаты», – сказал он.

Указ президента Украины Петра Порошенко, который вводит в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией вступил в силу.

6 сентября на заседании СНБО поддержали предложение президента о непродлении договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией.

В частности, прекращается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.

Как известно, договор о дружбе между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Таким образом формально договор будет действовать до апреля 2019 года.

Вместе с тем президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность европейского пути развития Украины. По мнению главы государства именно этот путь позволит окончательно высвободится от российского влияния и убрать угрозы «русского мира» из политической и общественной жизни, сообщает «Левый Берег».

«Мы наконец выбрались из лабиринтов многовекторности, еле выскочили из смертельно опасной ловушки внеблоковости и с 14 года твердо идем своим путем. И этот путь – путь к Европейскому Союзу и НАТО», – сказал Порошенко.

Только интеграция в Европу гарантирует Украине мир, безопасность, независимость и повышение уровня жизни, сказал президент.

«Мы ничем не погрешили в вопросе стратегии – сделать успешную и сильную Украину неотъемлемой частью Европы без единой перспективы возвращения в зону российского влияния. Это наша цель, наша амбиция, наша с вами миссия», – заявил Порошенко.

Президент напомнил, что Россия пыталась силой сохранить Украину в зоне своего влияния, но ей это не удалось.

«Кремлевская «Барбаросса», путинский блицкриг, план «Русская весна» – все это захлебнулось за считанные месяцы. Мы с вами создали армию, которая освободила две третьих Донбасса, оккупированных весной 2014 года. Армию, которая локализовала конфликт и крепко держит оборону на линии фронта», – заявил он.

«Украинская Правда»