Грызлов на переговорах в Минске настаивает на проведение «выборов» в ОРДЛО, – Геращенко

Российская сторона упорно стоит на своей позиции, о «необходимости» проведения «выборов» в своих оккупационных анклавах. Украинская сторона считает, что данные требования полностью противоречат условиям Минских соглашений.

Российская сторона в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске настаивает на проведении «выборов» в так называемых «ДНР» и «ЛНР», несмотря на то, что они противоречат Минским соглашениям. Об этом в Facebook написала первый заместитель главы Верховной Рады Украины, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко.

«Минск. Информация от очевидцев. Сегодня (19 сентября – ред.) рядом с представителем РФ в ТКГ Борисом Грызловым там уютно примостился дедушка Фрейд и выдавил из российского подсознания в публичную плоскость всем известную правду», – сообщила Геращенко.

Мінськ. Інформація від очевидців . Сьогодні поряд з представником РФ в ТКГ Б. Гризловим там зручненько примостився… Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 19 вересня 2018 р.

«Мои коллеги по минских группах обратились к россиянам с требованием дать оценку нелегитимным попыткам проведения нелегитимных выборов, осудить их публично и остановить процесс подготовки фарса. И здесь Грызлов выдал сакраментальное: «Мы должны навести там порядок и провести там выборы!», – добавила Геращенко.

«Кто – вы? Вас же там нет» – вцепились в заявление по Фрейду украинцы. Грызлов ушел из заседания ТКГ раньше. Но и реакция представителей ОБСЕ однозначна – это нелегитимные выборы, которые ставят на грань срыва минский процесс и мирные переговоры», – подчеркнула она.

По ее словам, украинская делегация жестко поставила вопрос о недопустимости фейковых выборов на оккупированных территориях, которые не соответствуют украинскому законодательству и Минским соглашениям.

«Представители Украины в ТКГ отметили, что в Донецке и Луганске могут пройти только местные выборы, и никаких «выборов глав республик», выборы могут проходить только по украинскому законодательству, с украинским ЦИК, с украинскими политическими партиями, украинскими медиа, международными наблюдателями», – подчеркнула Геращенко.

Ранее украинская сторона ТКГ заявила, что проведение «внеочередных выборов» в ОРДЛО нарушает обязательства России как стороны Минских соглашений и ставит под угрозу весь Минский процесс.

Как сообщалось, 7 сентября боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили «выборы» своих главарей и «депутатов» на 11 ноября.

МИД Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию в связи с намерением оккупационной администрации РФ провести «внеочередные выборы» на Донбассе.

«Украинско-Российское обозрение»