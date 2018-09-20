Порошенко одобрил идею обязательной регистрации агентов российского влияния

Президент считает, что прямая трансляция российской пропаганды в украинском информационном поле является недопустимой. С ничем не прикрытой российской оккупацией информационного поля Украины необходимо бороться, явно указывая агентов российского влияния.

Президент Петр Порошенко поддержал идею обязательной регистрации российских агентов влияния в Украине. Об этом он сказал в Верховной Раде, выступая с ежегодным посланием к парламенту, передает «Левый Берег».

Порошенко сказал, что в Украине существует российская агентурная сеть, которая берет под контроль медиа, создает «независимые» общественные организации, которые раздувают антиукраинские, антиевропейские и антиамериканские настроения.

«Некоторые телеканалы, газеты, интернет-издания стали нескрываемыми рупорами российской пропаганды. И я разделяю мнение главы Верховной Рады, что в период выборов вопрос информационной безопасности является одним из основных. Потому что часть нашего информационного поля так же оккупирована, как часть суверенной территории», – заявил он.

«Поэтому я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора – Российской Федерации», – сказал он.

По мнению Порошенко, принятие такого закона никак не повлияет на гражданское общество, на медиа и на свободу слову.

Напомним, что этот законопроект был инициирован 17 сентября «Народным фронтом».

«Левый Берег»