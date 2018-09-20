Полковнику никто не звонит. Какая кошка пробежала между Путиным и Асадом?

Башар Асад не звонил Владимиру Путину после инцидента с Ил-20. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также не смог ответить на вопрос, предоставил ли Дамаск Москве какие-либо материалы относительно случившегося.

Песков предложил обратиться за этим в Минобороны. Тем временем, в СМИ появляются новые версии того, кому могла быть выгодна гибель российского самолета. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что точка во всей этой истории будет поставлена не скоро.

Башар Асад не звонил Владимиру Путин после трагедии с самолетом Ил-20. Более того, в Кремле ничего не известно о том, чтобы официальный Дамаск предоставил Москве какую-либо информацию об инциденте. Дамаск ограничился официальным заявлением, причем, только лишь устами своего представителя в ООН Башара Джаафари. Он выразил соболезнования Москве и обвинил Израиль в агрессии.

Все это выглядит несколько странным: вроде бы ближайший союзник, которого мы спасаем от террористов, сбил российский самолет, и ничего – во всем виноват исключительно сионистский агрессор. Хотя по факту известно, что стрелял асадовский С-200, от этого-то не уйти. Почему бы лично не позвонить президенту России в такой сложный момент, не сказать нужные слова?

И вот здесь сразу вспоминаются события последних дней. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган буквально только что встречались в Сочи. Итог – почти сенсация – Россия отказывается от операции в Идлибе, там будет демилитаризованная зона. Но как это ни назови, подобное решение крайне невыгодно президенту Асаду – он не сможет восстановить контроль над страной.

По сути, крупнейшая провинция остается оккупированной, и главными там будут враги Башара – протурецкая суннитская оппозиция. То есть вариант раздела Сирии на сферы влияния по-прежнему остается актуальным. Также известны популярные комментарии в СМИ, что из двух лидеров – Асада и Эрдогана – Путин благоразумно выбрал последнего.

Идем дальше. Путин не раз говорил о своих практически дружеских отношениях с Биньямином Нетаньяху. Израиль постоянно бомбит территорию Сирии, подконтрольную все тому же Башару Асаду, которого об этом не спрашивают – кому это понравится. И что происходит дальше? Никаких оценок – только факты.

Сирийские ПВО сбивают российский самолет. Но виноват в этом Израиль. Москва негодует, обещает ответить – не Дамаску, а Тель-Авиву. О военных ударах, конечно, речи не идет, но так просто летать теперь где угодно, наверное, будет сложнее.

Но и это еще не все. В СМИ появилась информация о том, что в армии Асада ищут диверсанта, который мог сбить российский самолет. Есть даже сообщения об арестах расчета комплекса С-200. В принципе, если рассуждать логически, версия с диверсантом-игиловцем очень удобная – на шпионов и диверсантов можно списать что угодно. Понятно, что асадовский режим имеет свою специфику: у них заговорит кто угодно.

Что-то подобное пытались также преподнести турки три года назад, когда сбили российский Су-24. Что, мол, приказ отдавал злодей- заговорщик, который затем хотел свергнуть Эрдогана. На переворот можно списать все что угодно. Так же, как и на запрещенную в России организацию ИГИЛ.

Кстати говоря, и в России наверняка есть силы, которым не нравится нынешнее положение дел, которые за то, чтобы жахнуть по всем, в том числе и по Израилю, и по туркам. Так что, судя по всему, история с самолетом Ил-20 не то чтобы не закончилась. Похоже, она только начинается.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»