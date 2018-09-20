«Чистое небо – 2018». Учиться воевать для сохранения мира

Вскоре Украине выпадет возможность не только похвастаться собственными пилотами-асами, но и протестировать американские военные самолеты.

Осень – пора международных военных учений. Украина на Львовщине отрабатывала оборону от России, Россия на Дальнем Востоке тренировалась нападать на цивилизованный мир, Румыния с Украиной на Дунае учились вместе противостоять России, НАТО в Норвегии готовится тренироваться защищаться от России. Об этом пишет на страницах «Depo.Война» Руслан Рудомский.

Разумеется, список этот – далеко не исчерпывающий. В частности, в середине октября этого года в Украине ожидаются крупнейшие международные авиационные учения в истории независимой Украины «Чистое небо-2018». Ожидается, что в учениях будут задействованы более 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов и средств радио-технических войск (РТВ), а также сотни военнослужащих из Украины и почти из 10 стран НАТО.

Идея этого военного форума зародилась в 2011 году, когда в преддверии чемпионата Европы по футболу «Евро-2012» Украина и Польша провели представительные военные авиационные учения «Безопасное небо-2011». Тогда в них приняли участие кроме украинских и польских пилотов тактической авиации и американские авиаторы с реальным боевым опытом.

Отработанные тогда элементы позволили в полной мере обезопасить европейский футбольный праздник от потенциальных угроз с воздуха, а еще дали нашим летчикам немалый опыт сотрудничества со своими западными коллегами. Поэтому при первой же возможности было решено вернуться к идее восстановления проведения таких учений.

Случай представился в 2017 году в Виннице во время встречи командующих Воздушных сил ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова и Воздушных сил Национальной гвардии штата Калифорния бригадного генерала Клея Гаррисона.

Американский генерал тогда отметил, что военные НАТО хорошо знают о высоком патриотическом духе и значительном боевом опыте украинских летчиков, но им важно знать также реальный потенциал и возможности Воздушных сил ВСУ и уметь эффективно взаимодействовать во время выполнения совместных задач.

В Министерстве обороны Украины говорят, что сначала этот военный авиафорум планировался в формате двух– или трехсторонних учений, но со временем о своей заинтересованности принять в нем участие заявили и другие страны, и он разросся до десятка стран-участниц.

В США уже заявили, что планируют отправить на учения около 450 сотрудников из военных баз в Штатах и Европе. Из них в учениях примут участие около 250 человек, в том числе пилоты и сопровождение, а остальные будут играть роль поддержки.

Уже известно, что американские подразделения будут представлены истребителями F-15C Eagles (боевые) и транспортными самолетами C-130J Super Hercules из числа калифорнийского подразделения Нацгвардии, воздушным заправщиком Boeing KC-135 Stratotanker Нацгвардии Иллинойса, истребителями F-15D Eagles (учебно-боевые) с военной базы в Англии и разведывательно-ударными БПЛА MQ-9 Reaper с военно-воздушной базы в Польше. Инструкторов должна предоставить Национальная гвардия Пенсильвании.

Кроме этого, американцы запланировали привлечь несколько дополнительных подразделений из Калифорнии, Мэриленда, Огайо, Нью-Йорка, Аляски, Вашингтона и других баз в Европе.

С украинской стороны запланировано привлечь около 20 самолетов разных типов, вертолеты и БПЛА, а также стационарные и мобильные радиолокационные подразделения и мобильные огневые группы подразделений ПВО.

Также уже известно, что польские и румынские участники будут участвовать в учениях на самолетах F-16C Fighting Falcon.

Всего же в «Чистом небе-2018» примут участие около 950 военнослужащих из Украины, США, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и Великобритании.

Учения будут проводиться главным образом на авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области, а также на других аэродромах, преимущественно в западной части Украины и на территории Польши и Румынии.

Во время учений запланировано отработать действия по авиационному прикрытию и авиационной поддержке, реализовать общие задачи по десантированию грузов и личного состава, обеспечению их прикрытия как днем, так и ночью, сопровождению операций по поиску и спасению личного состава, а также выполнить задание по аэромедицинской эвакуации и тому подобное.

По замыслу организаторов, «Чистое небо-2018» будет способствовать безопасности в Восточной Европе и даст возможность повысить уровень подготовки экипажей Воздушных сил ВСУ в выполнении тактических задач в новой для себя среде, а также достичь принципиально нового и качественного уровня совместимости с воздушными силами вооруженных сил США и других стран-членов НАТО во время совместных воздушных операций.

Также не стоит игнорировать тот факт, что рано или поздно Украине придется модернизировать свой военно-воздушный флот, ведь МиГ-29 и Су-24, которые все еще находятся на вооружении ВВС ВСУ, имеют по 30 и 40 лет соответственно и уже отживают свое как в техническом плане, так и в технологическом.

А так как собственных боевых самолетов Украина не производит и вряд ли в ближайшем будущем возьмется за это дело, поэтому альтернативы американским F-15 и F-16, по большому счету, и не имеет. И в этом контексте «Чистое небо-2018» будет хорошей возможностью для украинских пилотов ознакомиться со своими будущими боевыми машинами.

Руслан Рудомский, «Depo.Война»