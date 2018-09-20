Санкций за «Северный поток-2» не будет, – Портников

Трамп послал сигнал России и Гермнии: строить можно. Интересы Путина были соблюденный, Меркель – может немного успокоится. Но что делать в этой ситуации Украине?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после переговоров с польской коллегой Анджеем Дудой вновь назвал «абсурдом» поставки российского газа в Германию. Однако одновременно президент Трамп заявил, что США не собираются вводить санкций в отношении компаний – участниц строительства газопровода «Северный поток-2», пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

И это заявление точно отражает его собственные представления о строительстве отношений с Россией и защите интересов Америки.

Все предыдущие санкции имеют прежде всего системный характер. Они либо вводились предыдущей администрацией – и их отмена потребовала бы от Белого Дома дополнительных объяснений, либо связаны с необходимостью исполнять американские законы, как в случае с недавними санкциями после отравления Скрипалей.

Однако введение санкций против компаний – участниц проекта «Северный поток-2» связано уже с желанием президента Соединенных Штатов. Более того, это чуть ли не единственная возможность затормозить проект и сохранить украинскую ГТС. Потому что санкции – это сигнал для ведущих европейских компаний, что они потеряют больше, чем найдут.

Сегодня президент Трамп послал им простой сигнал: строить можно.

И это еще раз доказывает – между громкими заявлениями Дональда Трампа и его действиями нередко пролегает самая настоящая политическая пропасть. Глубина этой пропасти не измеряется американскими интересами. Потому что как раз национальные американские интересы состоят в конкуренции с Россией,в увеличении поставок собственного газа на континент – и уже поэтому совпадают с украинскими или польскими.

Нет, глубина пропасти между громкими заявлениями и реальными действиями Дональда Трампа в этой ситуации может измеряться прежде всего интересами Владимира Путина.

Виталий Портников, «Espreso.TV»