Универсальное оружие для авиации. Залп «Осколом» по врагу

Национальная военная промышленность понемногу «закрывает» наиболее проблемные моменты с боеприпасами. Авиация получает новое вооружение.

Не так давно сообщали о начале серийного производства артиллерийских боеприпасов. И вот буквально 18 сентября пресс-служба как президента, так и «Укроборонпрома» синхронно сообщили о финальной стадии государственных испытаний 80-мм неуправляемого реактивного снаряда РС-80ОКО «Оскол». Судя по видео, в этот раз осуществлялись пуски с борта фронтового бомбардировщика Су-24М, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

А еще буквально в августе в СМИ от военных была информация, что закончены испытательные пуски этих ракет с борта вертолета Ми-8. Утверждалось, что специалисты Государственного НИИ испытаний и сертификации отстреляли около трех сотен таких ракет в ходе вылетов на полигоне в Гончаровске (Черниговская область).

Важность принятия на вооружение данного образца вооружения сложно переоценить. Разработанная в конце 1960-х гг эта ракета с твердотопливным двигателем выпускалась на заводе «Авиаагрегат» в Куйбышеве (ныне Самара) и к моменту развала Советского Союза была самым распространенным неуправляемым оружием советских самолетов и вертолетов. Такие ракеты вполне успешно применялись с борта фронтовых бомбардировщиков Су-17 и Су-24, штурмовиков Су-25, перехватчиков Су-27 и всех боевых вертолетов – от Ми-8 до Ка-50.

В ходе войны на Донбассе именно ракеты С-8 стали основным вооружением украинской авиации, а сколько их было выстреляно сложно сказать. Но в итоге даже учитывая, что авиация применялась довольно недолго – с мая по август 2014 г., возникли большие проблемы с наличием ракет.

А если учесть, что после 2014 г. установки для запуска неуправляемых ракет С-8 стали использоваться на наземной базе: в подразделениях Десантно-штурмовых войск есть несколько установок на базе легкого артиллерийского тягача МТЛБ. Применяются неуправляемые ракеты и в составе вооружения перспективного наземного беспилотного БТР «Фантом-2». И даже на море – на десантно-штурмовых катерах класса «Кентавр» (проект 58181) установлены две установки.

Мало того, отечественными специалистами в последние годы проведены работы для возможности применения блоков для пуска С-8 для тех машин, которых производители изначально не предусматривали. Речь идет об украинском боевом варианте легкого вертолета Ми-2 – Ми-2МСБ.

Конструкторы ПАО «Мотор Сич» внесли целый ряд изменений в изначальную конструкцию, установив комплект несущих ферм балочных держателей, блоки Б8В8МСБ, каждый на восемь ракет типа С-8, пусковое устройство, способное выполнять стрельбу в режимах по две, четыре и восемь ракет одновременно. Дополнительно в кабине установлен авиационный прицел.

Стоит сказать, что для ГАХК «Артем» задача создания украинского аналога С-8 была достаточно простой, что и объясняет быструю разработку и доводку до уровня государственных испытаний. Новая ракета получила обозначение РС-80КО и собственное имя «Оскол».

При массе кумулятивно-осколочной боевой части в 5 кг конструкторы обеспечили бронепробитие в 400 мм гомогенной брони на дальности пуска в 1300-4000 м. При этом стоит отметить, что «копия» превзошла оригинал – так, на советских С-8 установлена боевая часть всего в 3,6 кг.

Кроме того, принятие на вооружение ракет этого типа открывает огромные возможности для дальнейшего развития. Так, для советского аналога в свое время были разработаны несколько десятков вариантов боевой части. Тут и осколочная, которая несет 2000 стреловидных поражающих элементов, и бетонобойная, пробивающую слой железобетона толщиной до 0,8 м.

Наиболее реальной по времени и возможностям является создание, например, боевой части с объемно детонирующей смесью. Работы в этом направлении идут достаточно долго и уже есть результаты в виде ручных гранат и ручных гранатометов. Есть в арсенале С-8 (а значит чисто теоретически может быть и для С-80) осветительная боевая часть и боевая часть для создания пассивных помех для РЛС противника.

При этом не стоит забывать и о том, что такие ракеты пользуются устойчивым спросом на мировым оружейном рынке и этот сегмент могу занять украинские оружейники.

Стоит сказать, что 80-мм С-80 не единственные неуправляемые ракеты на вооружении Воздушных сил Украины. Еще осенью 2017 г. специалистами все того же Государственного научно-испытательного центра проводилась испытания на предмет возможности применения с борта ударного варианта Ми-8МСБ 122-мм неуправляемых ракет С-13. Судя по всему это мощное оружие пополнило арсенал украинского вертолета.

Таким образом, можно говорить о том, что завершение государственных испытаний и запуск в серию неуправляемой ракеты С-80 свидетельствует о том, что Украина в ближайшее время избавиться от еще одной достаточно существенной проблемы в обеспечении своих вооруженных сил боеприпасами.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»