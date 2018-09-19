Проведение «выборов» в ОРДЛО является угрозой реализации Минского процесса, – Олифер

Выборы в ОРДЛО могут быть проведены исключительно по украинскому законодательству после деоккупации регион Россией и восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета.

Проведение «внеочередных выборов» в ОРДЛО нарушает обязательства России как стороны Минских соглашений и ставит под угрозу весь Минский процесс. Об этом заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Выборы в ОРДЛО могут произойти только по украинскому закону, при участии украинских партий и СМИ, при наблюдении международных обозревателей, с соблюдением стандартов ОБСЕ – именно так Минские соглашения определяют условия, при которых в ОРДЛО может произойти волеизъявление», – отметила пресс-секретарь.

Проведення т.з. "позачергових виборів" в ОРДЛО порушує зобов'язання РФ як сторони Мінських угод і ставить під загрозу… Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 19 вересня 2018 р.

Она добавила, что в случае проведения таких «выборов» их результаты не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни миром.

Она призвала российскую сторону отказаться от решения, «которое способно свести на нет тяжелые усилия по урегулированию ситуации».

Как сообщалось, 7 сентября боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили «выборы» своих главарей и «депутатов» на 11 ноября.

МИД Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию в связи с намерением оккупационной администрации РФ провести «внеочередные выборы» на Донбассе.

«Украинско-Российское обозрение»