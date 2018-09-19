Климкин не исключает высылки посла Венгрии из-за раздачи венгерских паспортов в Закарпатье

Видео где была зафиксирована выдача паспортов Венгрии гражданам Украины в консульстве в Берегово было опубликовано ранее в украинских масс-медиа.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил выдворение венгерского консула в Берегово после появления в сети видеозаписи с раздачей венгерских паспортов. Об этом он заявил журналистам в среду, сообщает «УНИАН».

Министр отметил, что МИД известно о постоянных случаях скрытой выдачи паспортов. Климкин планирует обсудить этот вопрос во время встречи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Дипломат добавил, что МИД сейчас проверяет подлинность видео раздачи паспортов в венгерском консульстве в Берегово.

«Конечно, … мы должны сделать это как серьезные люди, но исходим из того, что видео является аутентичным», – подчеркнул Климкин.

Министр не исключил, что после проверки видеозаписи венгерского консула могут выслать из Украины.

«Я видео покажу Сийярто, скажу, что консулу нечего делать на Закарпатье. Пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам лучше в Будапеште», – сообщил министр и добавил, что повестка дня встречи с главой МИД Венгрии «будет довольно напряженный».

Позже Климкин опубликовал видео, в котором заверил, что на Закарпатье «будет больше Украины».

Я завжди щиро хотів допомогти угорським громадянам українського походження, говорив з ними, і розумію, що їм потрібно дати відчути, що Україні вони не байдужі. Багато хто з наших угорських колег, на жаль, робить усе, щоб довести зворотнє. Більше України в кожен куточок Закарпаття! Опубліковано Pavlo Klimkin Середа, 19 вересня 2018 р.

«На самом деле у нас есть только две опции: одна – это настоящее сотрудничество с Венгрией, а другая – это дорога в никуда. Я знаю, что мы должны делать. Выбор, конечно, за нашими венгерскими коллегами. Но одно мы будем проводить очень последовательно – там будет больше Украины, ежегодно больше Украины, именно там, и мы этого обязательно добьемся», – подчеркнул министр.

В консульстве Венгрии в Берегове гражданам Украины выдают венгерские паспорта. Об этом свидетельствует видео, которое агентство «Укринформ» получило из собственных источников.

Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинским властям.

При этом граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии.

«Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», – трижды повторяют граждане текст клятвы на венгерском языке на фоне венгерского флага.

После гимна владельцы новых венгерских паспортов получают инструкции от венгерских дипломатов. «Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства», – призывает венгерский дипломат.

«Укринформ» попросил консульство Венгрии в Берегове подтвердить или опровергнуть факт выдачи паспортов Венгрии украинским гражданам, а также факт предоставления соответствующих рекомендаций. Однако письменный запрос агентства пока остался без ответа, а попытка связаться по телефону с учреждением была безуспешной: абонент не понимала украинского языка, а другой номер не отвечал.

В посольстве Венгрии в Киеве корреспонденту агентства подтвердили факт получения запроса, но отказались его комментировать.

«Мы отослали ваш запрос в наше министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят», – ответила собеседница на русском языке и при этом подчеркнула, что украинским не владеет.

«УНИАН»