Муждабев: Украинцы, в первую очередь, политическая нация – доказано ДНК

Быть украинцем – это принадлежать к украинской политической нации, определяемой прежде всего украинской культурой и украинским языком. Айдер Муждабаев впервые выступает на украинском языке.

Украинцы в первую очередь является политической нацией. Украинца определяет не его «особое» ДНК, а принадлежность к украинской культуре, украинский язык. Предки украинца могли бы славянами, литвинами, тюрками и много еще, но именно принятие за базовую украинской культуры и язык делает принадлежащим к украинской политической нации. Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает сам журналист, впервые на украинском языке.

«Хочу рассказать вам одну интересную, на мой взгляд, историю. О том, как один мой замечательный друг недавно заснул украинском, а проснулся вдруг … литовцем. При том, что ничего в его жизни не изменилось, и в итоге он остался украинском, которым всегда и был», – говорит Муждабаев на украинском.

Журналист рассказывает в своем ролике об украинцах и крымских татарах.

Айдер Муждабаев, YouTube