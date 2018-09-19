Дура в Госдуре. О роли Поклонской в российской псевдополитике

Почему почитательница Николая Второго идеально подходит для нового партийного проекта и какой революцией опять беременна Россия? Вопросы-вызовы ставит само время.

В хитросплетениях вопросов российской «политики» пытается разобраться Сергей Ильченко. Объектом его изучения стала скандально известная коллаборационистка, бывшая гражданка Украины Наталья Поклонская. Об этом автор пишет на страницах издания «Деловая Столица».

В борьбе за Это

В понедельник, 17 сентября, президиум думской фракции «Единой России» лишил Наталью Поклонскую председательства в одной из думских комиссий. Отныне она всего лишь рядовой депутат с весьма ограниченными полномочиями и без каких-либо перспектив в рядах ЕР. Но такая перемена открыла перед Няш-Мяш другие перспективы, гораздо более интересные.

Поклонница мироточащих бюстов убиенного Николая II оказалась не столь проста, как могла показаться. Это, впрочем, прочитывалось и из ее украинской карьеры – человек ограниченный и без больших родственных связей не сумел бы вскарабкаться так высоко.

Конфликт Поклонской с фракцией ЕР начался 19 июля, когда Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63. Единственная из всех членов фракции Поклонская голосовала против, несмотря на фракционное решение поддержать законопроект. Такое поведение для депутата от ЕР, да и вообще для российской Госдумы, давно уже превратившейся во «взбесившийся принтер», печатающий нелепые и бесчеловечные законы, было вызывающим и невозможным.

Более того, Поклонская еще и прокомментировала свое решение, исключив версию о «перепутанной кнопке». «Уверена, что большинство людей понимают, что для женщин поднять пенсионный возраст до 63, то есть на целых восемь лет – много. Наши женщины, помимо того, что великие труженицы, еще и очень терпеливые. А ведь на них, помимо всего, еще и забота о детях, семье, затем о внуках», – заявила она, общаясь с журналистами, и эта цитата не замедлила появиться в новостях.

Во фракции Поклонской поставили ее поведение на вид, но она оказалась неуступчивой. Тогда 26 июля однопартийцы устроили ей бойкот: на заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, председателем которой она была, пришли только два человека – по одному от КПРФ и «Справедливой России», а 15 членов ЕР его демонстративно проигнорировали. Но Поклонская и тут не осталась в долгу.

«Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны», – заявила она, добавив, что доложит о неявке депутатов председателю ГД Вячеславу Володину.

На жесткий ответ Поклонской нарвался и глава фракции ЕР Сергей Неверов, предложивший ей «самой определиться» со сдачей депутатского мандата. «Мне доверили участок работы. Меня избиратели выбрали. Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому – нет», – отрезала она. И совсем уже сурово обошлась Поклонская с двумя дамами из думской фракции ЕР – Оксаной Пушкиной и Ириной Родниной. Что именно они сказали ей – история умалчивает, но ответ Поклонской охотно цитировали новостные агентства.

«Давайте каждый будет заниматься своим делом в соответствии с воспитанием, личностными качествами и совестью. Не тратьте больше Ваше драгоценное время зря, давая мне оценки и советы, не додумывайте за меня и не приписывайте мне того, чего нет в помине. Попытаться пристыдить – не Ваша стихия», – заявила им Поклонская, заодно напомнив и о разнице между собой и своими критиками. Мол, я своей деятельностью уже заслужила смертный приговор от «Правого сектора», и в Киеве мне грозит пожизненное лишение свободы, а чего достигли в жизни вы, кривляясь в телеящике и танцуя на льду?

Поклонская как знамя

В этот скандал фракция ЕР угодила как в капкан. Чтобы не пиарить Поклонскую и не подставляться самим, «едроссам» в такой ситуации лучше было бы, конечно, отмолчаться. Но чиновничье сословие, чьи интересы ЕР представляет и благодаря которому ее депутаты сидят в Госдуме, не поняло и не простило бы такой позиции.

Что до Поклонской, то неприятие крайне непопулярной пенсионной реформы обеспечило ей устойчивый рост рейтинга. Согласно интернет-опросу «Рамблера» 73% россиян по итогам конфликта назвали ее «хорошим депутатом» и выразили готовность проголосовать за нее на ближайших выборах. И еще одна важная деталь: думский конфликт Поклонской широко освещался прокремлевскими СМИ, притом в самом выгодном для нее ключе – хотя и внешне нейтрально.

Очень похоже на то, что бунт Няш-Мяш был санкционирован на самом высоком уровне. Однако по отношению к ЕР этот бунт был настоящей подставой, заставившей всех вспомнить другое название «Единой России», некогда приклеенное к ней Алексеем Навальным, а затем немного подзабытое: «Партия жуликов и воров», или ПЖИВ.

Лишить Поклонскую мандата фракция ЕР не могла. И даже напрямую снять ее с поста председателя комиссии было сложно. Пришлось использовать обходной маневр: 13 сентября принять решение об объединении комиссии по контролю за доходами депутатов с комиссией по этике, а 17-го избрать на должность главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов Отари Аршбу. Избрали Аршбу 28 голосами против двух, голосовавших за Поклонскую. Но если один голос, очевидно, принадлежал самой Поклонской, то чей был второй?

Кому и зачем понадобился новый партийный проект?

Вероятно, секрет второго голоса раскроется довольно скоро: этот человек будет сидеть рядом с Поклонской на учредительном съезде новой партии, нужда в которой явно назрела.

Сегодня «Единая Россия», окончательно оформившись как выразитель интересов чиновничества, быстро отдаляется от массы, которую в России принято называть «народом». Конечно, ЕР в ее новом качестве тоже является необходимым элементом российского политического поля – 1,37 млн федеральных и муниципальных служащих, чья средняя зарплата превышает среднюю по России в полтора раза, по сути, стали новым дворянством.

Но вместе с тем Кремль нуждается и в голосе, признаваемом широкими массами за свой, народный. С этим голосом Кремль мог бы вести диалог, спорить, торговаться, кивать на плохих бояр из ЕР-ПЖИВ, с которыми добрый царь ничего не может поделать, и рано или поздно достигать консенсуса, а также сопутствующего ему народного ликования. На роль главы такой партии, вероятно, и начали продвигать Поклонскую.

Надо сказать, что она идеально для этого подходит. Юродивые на Руси всегда пользовались народной любовью, Поклонская же именно юродивая, при этом, повторимся, отнюдь не глупа. Она способна возглавить политическую силу, предлагающую русскому народу именно то, чего этот народ всегда хотел: привычные общинные отношения с минимумом личной ответственности, которая перекладывается на троицу в составе православного бога, доброго барина и, наконец, на обезличенный «мир», где все прячутся друг за друга и несут коллективную ответственность, но никто не отвечает за себя лично.

Вопросы личной ответственности выносятся здесь исключительно на уровень неформального общения. Таким образом, Поклонская вовсе не ситуативный «противвсех», каким была спешно вытащенная на президентские выборы Ксюша Собчак, а долгоиграющий проект. Ее и создаваемую вокруг нее партию будут раскручивать неспешно и даже без прямой привязки к близящимся выборам. .

Такая партия – назовем ее условно «Православно-монархическим союзом» (ПМС) – очень нужна Кремлю, поскольку Россия в очередной раз, как и сто лет назад, уже вполне определенно беременна консервативной революцией. Нынешняя же российская власть, точнее – одна из кремлевских башен, достаточно прозорлива, чтобы, располагая опытом столетней давности и видя перед собой пример Николая II, выпустившего ситуацию из-под контроля, самой организовать и возглавить такую революцию и, контролируя процесс, провести ее относительно мирным путем, без больших потрясений и гражданской войны. Хотя, конечно, совсем уж мирно дело тоже не обойдется, поскольку бодание башен Кремля никто не отменял.

Секрет же устройства мирной революции в России – в понимании настоящих желаний абсолютного большинства ее народа. Этого понимания катастрофически не хватало излишне вестернизованным большевикам ленинского призыва, слишком долго развращавшимся по женевам и цюрихам.

Между тем и в 1917-м, и в 2018-м Россия хотела, в общем-то, одного и того же: демонтажа капитализма, чреватого жесткой конкуренцией и личной ответственностью, и отката к понятной и привычной сельской общине. Было, разумеется, и зараженное западными веяниями городское сословие, но его в конечном итоге уничтожали в гражданскую войну в первую очередь и почти совершенно извели.

Собственно говоря, потребность выполоть западные веяния и, в первую очередь, западный индивидуализм, когда человек мог мыслить себя чем-то отдельным от общины в любой ее форме, будь то партийная организация, колхоз или городской «трудовой коллектив», и привела в итоге к гражданской войне. При этом все стороны, участвовавшие в ней, и, в первую очередь, сами большевики, могли сколь угодно часто провозглашать лозунги, включавшие в себя элементы вестернизации – но это ничего не меняло.

Неумолимая логика событий влекла их в противоположном направлении. Эта же логика впоследствии определила и кадровую эволюцию в рядах большевистской партии, поскольку если Ленин и Троцкий видели в России только растопку для пожара мировой революции, то Сталин рассматривал ее уже как самостоятельный и долговременный проект. При этом, в отличие от Ленина и Троцкого, Сталин хорошо понимал, какая страна окружает Кремль и как с ней следует управляться – недаром в России его вспоминают с такой ностальгией.

В итоге, чучело Ленина было выставлено в Кремле, примерно так же, как могло быть там выставлено чучело медведя с блюдом для визитных карточек «братских партий», просящих об аудиенции с целью перехватить деньжат, а ленинская демагогия, слегка подрихтованная и выдаваемая за «марксизм», стала крышей для консервативной деконструкции.

Надо также заметить, что Сталин, в отличие от Ленина, к казни Николая II непричастен – что называется, даже рядом не стоял. Это позволит Поклонской без особых проблем включить и его в список святых, вывешенных на иконостасе ее партии, тем более что роль Сталина в истреблении ленинской западнической ереси действительно очень велика.

Вообще же образ Сталина востребован в России несравненно сильнее, чем ленинский. Сталин постоянно вытесняет Ленина из общественного сознания, притом даже без каких-то особых усилий, прилагаемых для этого. И в пантеоне КПРФ Ленина удерживают сегодня только реликты СССР и КПСС, но они постепенно вымирают, новому же поколению российских коммунистов он чужд.

Иной вопрос, что КПРФ никогда не сможет отказаться от Ленина полностью, не развалившись при этом, поскольку в своем нынешнем виде становится все менее востребована: слишком провластная и осторожная для радикальных леваков и слишком прозападная для традиционалистов. Для тех и других Ленин является приемлемой компромиссной фигурой, но и те и другие удерживаются в КПРФ только по причине отсутствия альтернатив, одной из которых и станет проект Поклонской.

Конечно, идея проекта принадлежит не ей. Юродивые годятся на роль партийного знамени, но недостаточно практичны для партийного строительства. Поклонскую явно ведут, и ведут другим, отличным от «Единой России» путем.

Можно прикинуть и контуры обновленной политической системы России, задуманной в Кремле. ЕР, очевидно, останется в роли влиятельной дворянской партии. Поклонская возглавит проект ПМС, в рамках которого московское православие органично сольется со сталинизмом. Этому будет способствовать и изоляция РПЦ, к чему сейчас явно идет дело.

Отделившись от мирового православия и слившись с радикальными ортодоксами, для начала – с Русской истинно-православной церковью, а в перспективе, для выхода на международный уровень в качестве параллельного, «истинного» православия, противостоящего константинопольским еретикам, и с другими радикалами, к примеру, с греческими старостильниками, РПЦ будет нуждаться в политическом представительстве. Не исключено и сближении такой обновленной РПЦ с радикальным исламом – в той или иной форме, и с массой интересных политических последствий. И в таком сближении проект Поклонской тоже может сыграть важную роль.

Сталинистам такая партия тоже будет ближе, чем КПРФ. После их ухода КПРФ резко сожмется в размерах и, вероятно, исчезнет из Думы навсегда.

Наконец, в качестве зарубежного представительства, а также и «клея», способного соединить сталинистов и РПЦ, к проекту Поклонской подтянут, вероятно, и нынешний дом Романовых. Фигура Сталина, как уже сказано, этому не помеха, а Ленина стараниями новой политической силы, возможно, даже уберут из Мавзолея и тихо, без особой помпы, похоронят. Сталина же, следом за Николаем II, с большой долей вероятности причислят к лику святых.

Такая партия имеет все шансы на то, чтобы быть самой многочисленной, хотя и не самой влиятельной под думским ковром – роль теневой ложи закрепят за ЕР. Вероятно, в Думе будет и третья партия – партия умеренно вестернизованной интеллигенции, уровня той же Собчак.

Немаловажно и то, что Поклонская, будучи продуктом украинской политики, гораздо более публичной и эмоциональной, нежели российская, а глядя на нее, и ее партия, смогут сделать работу Думы зрелищной. Сегодня российская ГД слишком скучна и чопорна. Ей не хватает эпатажа и театральности, публичных скандалов и потасовок депутатов.

Понятно, что реальные решения принимаются за ее пределами, но Дума должна создавать впечатление драйва, борьбы, игры страстей – она же превратилась в скучную машину для голосования. Между тем российская публика нуждается в ярких спектаклях. А Поклонская, окруженная мироточащими иконами и однопартийцами, как раз и способна вывести зрелищность Думы на недосягаемую в настоящее время высоту.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»