Жалкая попытка снять клеймо Путина. Тимошенко предпринимает «поворот от» Москвы

На помощь Юлии Владимировне пришел московский политтехнолог Станислав Белковский, явно работающий над «антипутинским» имиджем инициатора «Нового курса».

В последнее время Юлия Тимошенко и ее штаб изрядно нервничают из-за рейтингов. Причина не только в том, что ее рейтинг остановился или даже идет вниз, тогда как рейтинг Петра Порошенко убедительно растет. Еще более серьезным поводом для тревоги политтехнологов Тимошенко стало то, что избиратели стали идентифицировать Юлию Владимировну как «кандидата от Кремля», пишет на страницах «Деловой Столицы» Юрий Вишневский.

О такой трансформации имиджа Тимошенко сначала рассказала «закрытая» социология, то есть социсследования, проведенные по заказу штаба. А на днях это подтвердила «открытая» социология, чем, кстати, усугубила проблему, возникшую перед Юлией Владимировной.

Совместный соцопрос, который провели с 30 августа по 9 сентября три исследовательских центра – Киевский международный институт социологии, Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS и Центр Разумкова, – предлагал респондентам оценить по каждому из потенциальных кандидатов, «насколько заинтересована Россия в том, чтобы он стал следующим президентом Украины». И тут тройку лидеров составили сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко, глава партии «За життя» Вадим Рабинович и глава партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко.

О том, что Россия «очень заинтересована» или «скорее заинтересована» в победе на украинских выборах Юрия Бойко, заявили 46,5% опрошенных, Вадима Рабиновича – 37,9%, Юлии Тимошенко – 28,4%. Эти цифры выглядят тем более убедительно, что в совместном социсследовании трех центров приняли участие более 10 тыс. человек – впятеро больше, чем в типичных соцопросах, проводимых в Украине.

И если результаты Бойко и Рабиновича неудивительны, поскольку эти кандидаты публично играют в поддавки с Кремлем, то для Тимошенко попадание в одну компанию с этими двумя чревато электоральной катастрофой. В самом деле Юлия Владимировна была уверена, что играет на одном электоральном поле с Петром Алексеевичем, и намеревалась выиграть там у него с большим отрывом. Это поле самое обширное – оно охватывает всех патриотично настроенных избирателей, которые относятся к России и особенно к Путину негативно (в большей или меньшей мере).

Так что победа на этом поле автоматически означала и победу на президентских выборах в целом. Однако теперь Тимошенко оказалась перед перспективой быть вытесненной на значительно более узкое поле пророссийского электората, где ей придется конкурировать с Рабиновичем и Бойко. Даже в случае успеха в этой конкурентной борьбе ее ждет разгромный проигрыш во втором туре кандидату от патриотичных избирателей, то есть Петру Порошенко.

К мысли о необходимости кардинальной перестройки предвыборной кампании своего кандидата политтехнологи Тимошенко пришли в конце августа. На тот момент уже три месяца, то есть все лето, шла пиар-кампания под знаком «Нового курса», который Тимошенко провозгласила на форуме 15 июня. Еще с начала июня Украину захлестнула волна билбордов, на которых анонсировалась презентация «Нового курса», а вскоре после форума пошла новая волна, призванная закрепить в мозгах избирателей мысль о том, что Тимошенко – это «Новый курс».

Разумеется, в этой политтехнологии не было ничего нового. «Новый курс» еще в 1999 г. был любимым лозунгом тогдашнего лидера Соцпартии Александра Мороза. Да и Петр Порошенко на прошлых президентских выборах, как все помнят, призывал «Жить по-новому» – и преотлично выиграл выборы с этим слоганом. Вот и Тимошенко надеялась, что стрела «Нового курса» вознесет ее на президентский пост.

Однако через три месяца пиар-кампании, в которую были вложены очень немалые деньги, вдруг выяснилось, что она лишь способствует вытеснению Юлии Владимировны на пророссийское электоральное поле. Это четко стало видно именно в конце августа – после того, как Петр Алексеевич анонсировал законопроект о закреплении в Конституции курса Украины на вступление в НАТО и ЕС. Этой своей инициативой Порошенко поставил Тимошенко перед необходимостью отвечать, а какой такой новый курс она предлагает Украине взамен курсу в НАТО и ЕС.

Политтехнологи Тимошенко в этой ситуации не нашли ничего лучшего, чем косплеить Порошенко. Уже 3 сентября Тимошенко предложила кандидатам на президентский пост подписать меморандум, чтобы зафиксировать неизменность курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Тем самым «Новый курс» был похоронен.

Вскоре появились совершенно новые билборды, на которых Тимошенко провозглашает, что «будущее Украины в ЕС, безопасность Украины в НАТО». А 14 сентября, выступая на форуме YES, Юлия Владимировна специально постаралась развеять впечатления о том, что она «кандидат от Путина». В частности, она несколько раз подчеркнула, что именно она в 2008 г. лично «своими руками и своей подписью» подавала от Украины заявку на членство в НАТО.

О том, что заявку на членство, кроме нее, подписали тогдашние президент Виктор Ющенко и спикер парламента Арсений Яценюк, она промолчала, как и о том, что именно она во время своего второго премьерства, вопреки позиции Ющенко и в угоду Путину, сорвала предоставление Украине ПДЧ – плана действий по членству в НАТО.

Однако политтехнологи Тимошенко озаботились не только тем, как вернуть ее на патриотическое электоральное поле, но и тем, как вытеснить оттуда Порошенко. И тут они тоже предпочли косплеить главного конкурента своей клиентки. «За четыре года мы восстановили не только армию, но и разведку, – напомнил Порошенко на форуме YES 14 сентября, – поэтому имеем не приблизительное, но совершенно точное представление о планах Кремля. Знаем, кого там хотят видеть во втором туре президентских выборов, и, слава Богу, моей фамилии там, в планах Кремля, нет».

И уже через день российский политолог Станислав Белковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» поделился собственными «разведданными»: оказывается, Путин принял решение поддержать Порошенко на выборах «и создать все необходимые и достаточные условия для его победы», а помогать ему в этом будет Медведчук, который «как полпред де-факто Путина на Украине реализует эту систему и комплекс задач, в том числе и по дискредитации Юлии Владимировны».

Теперь Белковский, тот самый, который еще год назад рассказывал о том, что «Тимошенко и Путину хорошо друг с другом», сейчас усиленно продвигает в украинских СМИ, не стесняясь в средствах, «новости» и «аналитику» совершенно противоположного содержания. Разумеется, чисто по собственной инициативе и за свои деньги, а штаб Тимошенко тут ни при чем.

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»