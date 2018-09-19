Московский патриархат открыто угрожает Украине религиозной войной

Кремль и РПЦ проиграли борьбу против создания украинской автокефальной церкви. Единственное, что они могут и умеют – это развязывать насилие.

После заявлений РПЦ и УПЦ МП о том, что там не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха, совершенно ясно, что РПЦ фактически начала подготовку сценария эскалации в Украине. Еще более предельно ясно высказался управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью «РБК-Украина». В ответ на «недружелюбные, неканонические действия Константинополя относительно другой православной церкви» Антоний фактически угрожает не просто церковным расколом, а насилием, пишет на своей своей странице в Facebook политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец.

«У нас есть документ, который называется «Основы социальной концепции УПЦ», согласно которому, в очень сложных ситуациях – я процитирую: «Церковь может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению». Это крайняя мера, но она зафиксирована в нашей социальной концепции, утвержденной собором архиереев», – заявил управделами УПЦ МП. Иными словами, это прямая угроза в адрес украинской власти и православных верующих.

После заявлений РПЦ и УПЦ МП о том, что там не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей… Опубліковано Taras Berezovets Вівторок, 18 вересня 2018 р.

Какие именно акции «гражданского неповиновения» имеет в виду Антоний? Безусловно, стоит обратиться к опыту 2014 года и созданию так называемых «народных республик» Донбасса. Там тоже все начиналось с невинных призывов неподчинения новой «киевской» власти, как ее называли сепаратисты, но грань неповиновения и кровавого насилия была стремительно пересечена.

Кремль и РПЦ проиграли борьбу против создания украинской автокефальной церкви с Константинопольским патриархатом и морально, и юридически. Единственное, что они могут и умеют делать в такой ситуации – это развязывать насилие. Под шумок которого попытаться похитить и вывезти в РФ религиозные ценности украинского православия.

Тут ничего нового – империя в Украине всегда цинично грабила в первую очередь церкви и монастыри, чтобы искусственно присвоить себе кусочек чужой истории. А пока неплохо было бы провести паспортный контроль в Киево-Печерской и Почаевской лаврах казачков и попов в погонах.

Напомним, что патриарх Киевский выразил уверенность, что Украина обретет томос об автокефлии првослвной церкви в ближайшее время.

Тарас Березовец, Facebook