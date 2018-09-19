В Минске обсудят итоги поездки на оккупированный Донбасс координатора Фриша

В Минске проходит очередная встреча ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, в рамках определенных «нормандским форматом» и минскими договоренностями.

В столице Беларуси проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Предыдущая встреча состоялась 5 сентября.

На тех переговорах гуманитарная рабочая группа сосредоточилась на подготовке поездки ее координатора Тони Фриша в зону конфликта по обе стороны от линии соприкосновения. Поездка состоялась с 6 по 12 сентября. Фриш встречался с удерживаемыми и ознакомился с условиями их содержания.

«Я здесь не первый раз, и я снова увидел, что их условия содержания являются нормальными, и к ним относятся нормально. У меня нет причин думать, что к ним обращались неправильно в прошлом», — заявил Фриш на брифинге в оккупированном Донецке.

В Донецке так же состоялась встреча представителя Фриша и «омбудсмена «ДНР» Дарьи Морозовой. На этом мероприятии присутствовали родственники лиц, удерживаемых на территории Украины, в том числе лица, вернувшиеся на территорию «ДНР» в результате обмена.

«Сегодня вместе с моим коллегой из Минска Матиасом я имел возможность поговорить с шестью людьми здесь. У нас прошел очень открытый обмен мнениями Я хочу подчеркнуть, и это очень важно, что впервые у меня была возможность поговорить с удерживаемыми конфиденциально в двухстороннем формате, без каких-либо третьих сторон в присутствии нашего разговора. Это вообще впервые случилось», – добавил Фриш отвечая на вопросы, во время брифинга.

Экономическая рабочая группа среди прочего продолжила обсуждение шагов по восстановлению и улучшению качества мобильной связи «Vodafone-Ukraine» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также актуальные вопросы, связанные с выплатой пенсий и водоснабжением в системах «Карбонит» и «Вода Донбасса».

«Украинско-Российское обозрение»