В Николаевской области отпустили на свободу чеченца, экстрадиции которого добивалась Россия

Освобожденный из-под стражи Тимаров подал документы на получение статус беженца в Украине. На прошлой неделе в Россию экстрадировали ингуша Тумгоева, украинские националисты устроили из-за этого беспорядки под Генпрокуратурой.

Из Николаевского следственного изолятора в среду утром, 19 сентября, выпустили чеченца Мовлу Тимарова, которого просила экстрадировать Российская Федерация. В июне этого года он был арестован по ходатайству Николаевской местной прокуратуры с целью дальнейшей экстрадиции в РФ. Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Под СИЗО Тимарова встречали глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко и прокурор области Тарас Дунас, которые провели брифинг по этому поводу.

«Вчера заместитель Генерального прокурора Енин вместе с Генеральным прокурором изучили все обстоятельства уголовного дела и освободили его, поскольку нет оснований держать его под стражей. Сегодня он уже будет обращаться лично, потому что ранее он через следственный изолятор обращался в миграционную службу, и миграционная служба проведет анализ документов и даст правовую оценку», – сказал Савченко.

Дунас в свою очередь рассказал, что прокуратура области обратилась в Генпрокуртуру об отмене экстрадиционного ареста, и сообщил, что такое ходатайство удовлетворили, поскольку из РФ не прислали документы, которые обосновано подтверждают обвинения в сторону Тимарова.

Прокурор также отметил, что Тимаров уже обратился за получением статуса беженца, а до этого фактически находился в Украине с 2008 года в нарушение миграционного законодательства.

Сам Тимаров сообщил, что состоял в добровольческом батальоне имени Шейха Мансура, а последнее время занимался волонтерством.

Мовла Тимаров с 2007 года в Чечене обвиняется в уголовном преступление, связанном с сбытом наркотиков. В 2012 году Грозненский районный суд Чеченской Республики заочно арестовал Тимарова и его объявили в розыск Интерпола.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно об экстрадиции в Россию ингуша Тимура Тумгоева, которого обвиняют в участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ в Сирии. Украинские националисты устроили из-за этого беспорядки под Генпрокуратурой.

Позже правоохранители сообщили, что в офисе организаторов протестной акции обнаружили портрет Гитлера и свастики.

«Преступности.НЕТ»