Глава «Danske Bank» подал в отставку из-за скандала с отмыванием российских денег

По имеющейся информации через счет эстонского филиала банк прошли десятки миллиардов долларов сомнительного происхождения из России и других постсоветских стран.

Главный исполнительный директор «Danske Bank» Томас Борген объявил, что покинет должность после того, как ему найдут замену. Решение об отставке связано со скандалом из-за отмывания денег из России и бывшего СССР в эстонском представительстве банка. Об этом пишет «BBC».

«Понятно, что «Danske Bank» не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку», – говорится в заявлении Боргена.

Как сообщили в банке, внутреннее расследование показало, что Борген не нарушал своих обязательств перед Danske Bank. Он продолжит исполнять обязанности генерального директора, пока ему не найдут замену. В банке не уточняют, сколько это может занять времени.

В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке «систематические нарушения процедур контроля рисков»: филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения.

В феврале 2018 года датская газета «Berlingske» и британская «Guardian» сообщили, что в эстонском филиале «Danske Bank», возможно, отмывались деньги «родственника Владимира Путина» и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что «это не вопрос Кремля» и они не знают ничего об этом.

В сентябре 2018 года газета «Financial Times» со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство «Danske Bank» было отмыто 30 млрд долларов из России и бывшего СССР.

Теперь руководству «Danske Bank» необходимо будет объяснить, кто и когда знал об огромных денежных потоках, проходивших через небольшой эстонский филиал, писала газета.

«BBC»