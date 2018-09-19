СБУ объявило в розыск «премьер-министра «ЛНР»

Бывший украинский военный Козлов, который активно сотрудничает с оккупантами на Донбассе и занимает высокий пост в оккупационной администрации Луганска, объявлен в розыск за государственную измену.

Служба безопасности объявила в розыск «премьер-министра» террористической организации «ЛНР» Сергея Козлова. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Козлов – бывший украинский военный, экс-полковник Службы гражданской защиты. Изменив присяге, он сначала возглавил «штаб народной милиции ЛНР», а затем стал «премьер-министром» псевдореспублики.

Ми ведемо постійну роботу із виявлення «співчуваючих» та палких поборників «руського міра». На жаль, непоодинокими є… Опубліковано Служба безпеки України Середа, 19 вересня 2018 р.

«Мы ведем постоянную работу по выявлению «сочувствующих» и пылких поборников «русского мира». К сожалению, нередки случаи, когда такие пророссийские приспешники оказываются бывшими украинскими военными. Так, слова воинской присяги, честь, достоинство, любовь к Родине оказались пустым звуком еще для одного сторонника «великодержавия»», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Козлов находится на оккупированной территории Луганской области.

«Этот не уважаемый человек сейчас скрывается от украинской Фемиды на временно оккупированной территории Луганщины, он объявлен в розыск. Материалы уголовного производства, открытого за преступления против основ национальной и общественной безопасности, направлены в суд. Так что с нетерпением ждем «настоящего палковника» в гости. Кстати, за украинской решеткой ему будет гораздо безопаснее, чем среди «своих», особенно учитывая «взрывную» карьеру таких «высоких» в ОРДЛО», – добавили в СБУ.

Напомним, что ООН представило новые данные по погибшим на Донбассе мирным гражданам Украины.

СБУ