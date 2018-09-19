В России создадут отдельную сотовую сеть для силовиков

Такие положения заложены в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренной правительством России в понедельник. Для этого будет задействован так называемый «скандинавский» диапазон частот, используемый средствами связи.

К 2024 году в России должна быть создана сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей. Это прописано в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренной правительством России 17 сентября, сообщает «Ведомости».

Отмечается, что сеть будет работать по технологии LTE-450, для которой характерна высокая скорость и малая задержка передачи данных. Устройства в этом диапазоне смогут работать в качестве раций, а также передавать видео.

По словам источника газеты, все частоты в диапазоне 450 мегагерц использует компания «Т2 РТК холдинг» (бренд «Tele2»).

Представители «Tele2» говорят, что компания готова участвовать в проекте и сейчас обсуждает это с властями.

Сколько денег потребуется на создание сети связи не сообщается, но общие затраты на национальную программу оцениваются в 73,4 миллиарда рублей.

Также сообщается, что компания «Tele2» использовала сеть LTE-450, чтобы обеспечить связью экстренные службы во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Ведомости»