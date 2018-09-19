ООН представило новые о погибшем мирном население на Донбассе

Наибольшее количество погибших пострадавших зафиксировано в конце мая и в июне. Большинство травмированных пострадали из-за неосторожного обращения со взрывоопасными предметами.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине заявляет, что с 16 мая по 15 августа в ходе боевых действий на Донбассе погибли 12 гражданских лиц и еще 93 были ранены. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава миссии Фиона Фрейзер, передает «Левый Берег».

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в конце мая и в июне. Около 40% фактов травмирования гражданских лиц произошли из-за неосторожного обращения граждан с найденными взрывоопасными предметами.

Всего с начала конфликта в апреле 2014 года на Донбассе погибли 3035 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17: 1571 мужчина, 966 женщин, 96 мальчиков, 48 девочек и 56 взрослых неизвестного пола.

По оценкам миссии, общее количество раненых на Донбассе по состоянию на август 2018 составляла от 7 до 9 тысяч человек.

За прошедшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, еще один боец получил легкие ранения.

«Левый Берег»