В «доказательствах» Минобороны России по MH17 нашли признаки подделки

В представленных Минобороны России документах, которые якобы указывают на происхождение ракеты комплекса «Бук», которой был сбит МН-17, обнаружены признаки подделки.

В своих выводах российские военные использовали данные расследования JIT и, в частности, серийный номер двигателя ракеты – 8869032, который вместе с остатками корпуса голландцы предъявили в мае 2018 года на своей презентации под Утрехтом. Об этом пишет специальный корреспондент «Новой Газеты» Павел Каныгин.

Тогда JIT смогла установить, что двигатель с таким номером был изготовлен на оружейном заводе в подмосковном Долгопрудном.

Представители Минобороны России на специальном брифинге представили, как они утверждают, документы архива Долгопрудненского завода: «сводную ведомость на изделие», «восстановленный оригинал формуляра на двигатель» и «журнал принятой продукции».

Номер двигателя 8869032, опубликованный голландцами, содержится в первых двух документах. Например, в «восстановленном оригинале формуляра» рядом с номером 8869032 присутствуют цифры 8868720, которые значатся как серийный номер уже собранного изделия.

В обоих «документах» указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года.

Представитель минобороны России утверждает, что зная эти номера, можно установить для какой воинской части она была предназначена.

В рукописном журнале напротив «уникального номера ракеты» 8720 указано и место отправления – в/ч 20152 (военная часть в Тернопольской области на западе Украины)

Надо заметить, что минобороны России никак не объясняет, почему вместо оригинального «формуляра на двигатель», публике предъявили «восстановленный оригинал формуляра на двигатель».

Однако как следует из ГОСТА СССР 19.601-78, принятого 1 января 1980 года, восстановленный подлинник может быть изготовлен после составления акта о списании оригинала, который стал непригоден или был утерян.

В бумаге, согласно правилам восстановления оригиналов, определенным стандартом, стоят отметки лица, ответственного за заполнение. В документе как минимум на четырех листах (фамилия и подпись сотрудницы Дмитриевой, а также дата заполнения: 14 января 1986 года. «Дата изготовления собранного изделия» – 24 декабря 1986 года – значится в этом же формуляре.

«Этот факт порождает вопрос: кто и когда мог вмешаться в созданный Дмитриевой документ, который, вероятно, не имел отношение к ракете, выпущенной по «Боингу»?», – пишет Каныгин.

В этом контексте обращает на себя внимание и почерк заполнителя второго документа – «сводной ведомости на изделие». Очевидно, ее заполняет один человек: автор в особой стилистике выписывает цифру 2, каждый раз выводя петлю наверху и внизу.

При этом в заголовке ведомости, где единственный раз указан серийный номер ракеты – 8868720, цифра 2 выписана иначе. Также заметно, что при написании последних двух цифр использовались более светлые чернила.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о фальсификации фото и видеодокументов, свидетельствовавших о том, что рейс MH17 сбил зенитно-ракетный комплекс «Бук», привезенный из РФ.

Россия также показала запись телефонного разговора якобы украинских военных как доказательство сбития самолета Боинг МН17 в 2014 году.

Министр обороны Степан Полторак назвал фейком заявления Минобороны России о причастности Украины к крушению самолета Боинг МН17 в 2014 году. В Bellingcat рассказали, зачем Россия выдумала новую версию катастрофы MH-17

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета «Боинг» рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», доставленного с территории России. Сыщики также опубликовали видеозапись, на котором реконструировано полный маршрут ЗРК из России в Украину.

В СБУ заявили, что следствие установило лиц, причастных к крушению самолета рейса МН17.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицают.

Накануне годовщины катастрофы малайзийского самолета главы МИД «Большой семерки» призвали Россию «полностью сотрудничать со следствием, чтобы установить истину и добиться справедливости в отношении жертв МН17».

«Новая Газета»