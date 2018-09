В России собираются сажать за «фейки» в Интернет

За распространение, признанной судом «ложной» информации россиян ожидает тюремный срок, в случае отказа от удаления данной информации.

Россияне, которые откажутся удалять со своих страниц информацию, которая была признана «ложной» судом, могут быть приговорены к лишению свободы на срок до одного года. Об этом пишет «AFP».

В соответствии с законопроектом, утвержденным уже во втором чтении депутатами Госдумы РФ, те, кто нарушает правила, могут облагаться штрафом в размере от 5 000 до 50 000 рублей. Штраф для юридических лиц составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Russians who refuse to take down online information that has been judged "false" by a court could be sentenced to up to a year in prison under a bill approved by MPs Tuesday in a key second reading https://t.co/HOMThcMxzl

