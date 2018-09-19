В России собираются сажать за «фейки» в Интернет

За распространение, признанной судом «ложной» информации россиян ожидает тюремный срок, в случае отказа от удаления данной информации.

Россияне, которые откажутся удалять со своих страниц информацию, которая была признана «ложной» судом, могут быть приговорены к лишению свободы на срок до одного года. Об этом пишет «AFP».

В соответствии с законопроектом, утвержденным уже во втором чтении депутатами Госдумы РФ, те, кто нарушает правила, могут облагаться штрафом в размере от 5 000 до 50 000 рублей. Штраф для юридических лиц составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Russians who refuse to take down online information that has been judged "false" by a court could be sentenced to up to a year in prison under a bill approved by MPs Tuesday in a key second reading https://t.co/HOMThcMxzl — AFP news agency (@AFP) September 18, 2018

Наказание для злостных нарушителей законодатели прописали в новой статье УК. Максимальное наказание для физических лиц – до 1 года лишения свободы, а для должностных лиц – до 2 лет.

Закон вписывается в контекст продолжающегося подавления свободы слова в России, где социальные сети остаются одним из немногих мест, в которых оппозиция может организовывать мероприятия.

В последние годы Россия все чаще задерживает граждан за распространение или публикацию информации, считающейся экстремистской или незаконной, в том числе за призывы к оппозиционным протестам и шутки, которые считаются оскорбительными для определенных социальных групп.

Закон в настоящее время запрещает распространение контента, признанного экстремистским, хотя правозащитники говорят, что этот ярлык также применяется в отношении материалов оппозиции.

«Этот новый закон, если он будет принят, станет новой атакой на свободу выражения мнений в России», – сказала AFP юрист Международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова.

По ее словам, этот закон будет нацелен, в частности, против Алексея Навального, лидера оппозиции и блогера, который использует такие сайты, как Youtube, для распространения расследований коррупции среди российских чиновников.

Сенаторам и президенту РФ Владимиру Путину еще предстоит подписать законопроект после формального третьего чтения в парламенте.

«AFP»