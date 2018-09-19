123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

В России собираются сажать за «фейки» в Интернет

«AFP»
19 сентября 2018

За распространение, признанной судом «ложной» информации россиян ожидает тюремный срок, в случае отказа от удаления данной информации.

Россияне, которые откажутся удалять со своих страниц информацию, которая была признана «ложной» судом, могут быть приговорены к лишению свободы на срок до одного года. Об этом пишет «AFP».

В соответствии с законопроектом, утвержденным уже во втором чтении депутатами Госдумы РФ, те, кто нарушает правила, могут облагаться штрафом в размере от 5 000 до 50 000 рублей. Штраф для юридических лиц составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Наказание для злостных нарушителей законодатели прописали в новой статье УК. Максимальное наказание для физических лиц – до 1 года лишения свободы, а для должностных лиц – до 2 лет.

Закон вписывается в контекст продолжающегося подавления свободы слова в России, где социальные сети остаются одним из немногих мест, в которых оппозиция может организовывать мероприятия.

В последние годы Россия все чаще задерживает граждан за распространение или публикацию информации, считающейся экстремистской или незаконной, в том числе за призывы к оппозиционным протестам и шутки, которые считаются оскорбительными для определенных социальных групп.

Наглая ложь Кремля о сбитом в Сирии Иле. Долго ли будут верить Путину?

Закон в настоящее время запрещает распространение контента, признанного экстремистским, хотя правозащитники говорят, что этот ярлык также применяется в отношении материалов оппозиции.

«Этот новый закон, если он будет принят, станет новой атакой на свободу выражения мнений в России», – сказала AFP юрист Международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова.

По ее словам, этот закон будет нацелен, в частности, против Алексея Навального, лидера оппозиции и блогера, который использует такие сайты, как Youtube, для распространения расследований коррупции среди российских чиновников.

Путину еще верят. Но, чем обернутся для Кремля события в Солсбери?

Сенаторам и президенту РФ Владимиру Путину еще предстоит подписать законопроект после формального третьего чтения в парламенте.

«AFP»

Tags: Интернет, Россия, суд

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены