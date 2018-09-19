Патриарх Филарет выразил уверенность в получении Украиной томоса об автокефалии церкви

Он так же отметил, что московский патриархат сохраняет свои прав, однако не может больше называться «украинской» церковью.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выразил твердую уверенность в том, что Украина в ближайшее время получит Томос об автокефалии УПЦ. Об этом свидетельствуют формальные процедуры со стороны Константинополя. Такое убеждение он высказал выступая в Посольстве Украины в США перед представителями украинской общины, сообщает «Укринформ».

«Сейчас мы ожидаем от Вселенского Патриарха Томос об автокефалии Украинской Православной Церкви», – отметил Филарет.

Он пояснил, что это будет означать создание единой УПЦ.

«А то, что останется от Московского патриархата, будет иметь те же права, как и все украинские церкви, однако не будет называться Украинской церковью», – отметил он. Патриарх также подчеркнул, что автокефалия будет означать объединение всего общества и всего народа.

На просьбу уточнить, сколько времени могут занять процедурные вопросы, он заметил: «Надеемся, что получим Томос уже в ближайшее время, так как начался уже необратимый процесс. Томос будет, а когда – это уже решит Вселенский Патриарх и обстоятельства».

Он пояснил, что, по процедуре, предоставление томоса происходит по-разному.

«Это может быть и очень быстро, а может и немного медленнее. Но это будет. Вселенский Патриарх уже направил экзархов – своих послов – в Киев, уже встречались с церковным руководством, с президентом. Это свидетельствует о том, что сам процесс уже пошел», – отметил Филарет.

Когда Томос будет предоставлен, будет проведен Собор и объявлено о создании единой Украинской Православной Церкви, подытожил Филарет.

7 сентября стало известно, что до предоставления автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийскому из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.

Киевский патриархат после томоса планирует выдвинуть кандидатуру патриарха Филарета на должность предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине.

Русская православная церковь пытается помешать предоставлению Украинской православной церкви разрешения на автокефалию.

«Укринформ»