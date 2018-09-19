Роспотребнадзор выявил превышении концентрации хлорида водорода на севере оккупированного Крыма

Однако оккупационные власти утверждают, что концентрация вредных веществ в атмосфере в «пределах фона» и несут угрозы здоровью.

В некоторых районах Армянска и в селе Перекоп на севере аннексированного Россией Крыма превышены показатели среднесуточной концентрации хлорида водорода. Об этом сообщает пресс-служба российского оккупационного «правительства» Крыма со ссылкой на Роспотребнадзор.

Согласно исследованиям, в селе Перекоп на улице Толбухина, 36 зафиксировали превышение концентрации хлорида водорода в 2,1 раза.

Также в Армянске в микрорайоне 1, дом 1 зафиксировано превышение водорода хлорида в 1,94 раза, на ул. Быстрова – в 1,86 раз.

Сообщается, что пробы воздуха брали 17 сентября.

Однако, оккупационные власти Крыма настаивают на том, что концентрация вредных веществ в атмосфере на севере Крыма на превышает обычных «фоновых значений». И это не смотря на полученные Роспотребнадзором данные, расходящиеся с официальными заявлениями.

Ранее СМИ сообщали, что руководство завода «Крымский титан» направило в ФСБ России и Следственный комитет России заявления о возбуждении уголовного дела против властей Украины после выброса вредных веществ на севере Крыма.

В заявлении руководство предприятия обвиняет Украину в «мести населению республики Крым» и провоцировании экологической катастрофы.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в оккупированном Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Власти Крыма заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова являются жара и длительное отсутствие осадков. По данным исследований, причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого «Крымским титаном».

Пресс-служба оккупационных властей Крыма