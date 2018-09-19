В России предложили отменить результаты губернаторских выборов в Приморье

Так же Памфилова заявила, что новые выборы губернатора Приморья в случае непризнания итогов состоявшихся выборов пройдут через три месяца.

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать второй тур губернаторских выборов в Приморском крае недействительными. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, – рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными», – сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду, добавив, что «перечеркнута работа огромного числа людей».

«В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии ), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно», – говорится в справке ЦИК для журналистов.

Памфилова добавила, что «достоверность волеизъявления граждан на 13 участках в Приморском крае невозможно определить», поскольку МЧС ограничили доступ на участки.

Согласно справке, разница в голосах в пользу победившего на выборах Андрея Тарасенко составила более 7 тысяч. А на 13 участках, доступ к которым был ограничен, могли проголосовать более 24 тысяч избирателей. Таким образом, «результат мог быть изменен как в сторону кандидата Тарасенко Андрея Владимировича, так и в сторону кандидата Ищенко Андрея Сергеевича».

Комментируя проведение новых выборов в Приморье Памфилов подчеркнула, что они пройдут не ранее, чем через три месяца.

«Как и положено, через три месяца», – сказала Памфилова, отвечая на вопрос, когда пройдут новые выборы в Приморье.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.

«Интерфакс»