В Нью-Йорке состоялось торжественное открытие сессии Генеральной ассамблеи ООН

Одним из главных вопросов текущей сессии ООН станет вопрос освобождения Олег Сенцов и других украинских политузников из российских тюрем.

Торжественное открытие 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялось во вторник в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

«Мы начинаем новую сессию, и нас ожидает напряженная работа», – заявила во время выступления на церемонии министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанде Эспиноза, которая в течение года будет возглавлять работу сессии.

Эспиноза подчеркнула важность дополнительного импульса многостороннему сотрудничеству и усиление работы Генеральной Ассамблеи. В числе основных приоритетов Председатель 73-й сессии ГА ООН выделила дальнейшую реформу ООН, предотвращение конфликтов, обеспечение прав человека, гендерное равенство и преодоление несправедливости в мире.

В повестку дня сессии планируется включить более 175 вопросов в таких сферах, как поддержание международного мира и безопасности, разоружения, устойчивое развитие, права человека, гуманитарная помощь, содействие правосудию и развитию международного права.

Важное место также займет тематика содействия экономическому развитию и принятию глобальных соглашений по миграции и беженцам.

Вопрос освобождения Олега Сенцова и других украинских пленников Кремля должен стать одним из основных тем Генассамблеи ООН.

Напомним, что Верховная Рада Украины выдвинула Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Пресс-служба ООН