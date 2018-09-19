Путину еще верят. Но, чем обернутся для Кремля события в Солсбери?

История в Солсбери показала, что Кремль и лично Путин подчеркнуто пренебрежительно относятся к нормам международного права, ярко демонстрируя правовой нигилизм.

История с отравлением Скрипалей становится все более серьезной и шокирующей. Она еще раз подчеркивает пренебрежение Путиным международными нормами и законодательством. У меня нет иллюзий относительно этой истории – это криминальное поведение, и противодействовать ему надо соответствующим образом, пишет на страницах «Нового Времени» американский политолог, дипломат и экс-посол США в России Майкл Макфол.

Я немного смотрел интервью с подозреваемыми русскими и на самом деле не могу понять, зачем Россия на это пошла. Я просто не понимаю этой стратегии. Но не думаю, что история с отравлением Скрипалей приведет к краху кремлевского режима – слишком много людей внутри России верят Путину. Он контролирует медиа, а тех, кто хочет знать правду не так много. Это трагедия автократии.

Я согласен с мнением о том, что история в Солсбери может объединить европейские страны – на это будет интересно посмотреть. И честно говоря, мне кажется, что скорее всего будет просто еще больше санкций. И я поддерживаю такие мероприятия, но на них и закончится.

Не думаю, что следует ожидать больших изменений. В Европе все еще много стран, которые хотят улучшить отношения с Россией. Кажется, что сегодня Венгрия и Италия игнорируют любые договоренности и просто хотят наладить связь с Путиным. Я отнюдь не оптимист в том, что касается каких-то изменений в этой ситуации.

Но да, санкции против России останутся. Иногда их накладывают просто потому, что это правильно. Болезненные они для России или нет, а это надо продолжать делать. И все понимают: на то, чтобы санкции принесли реальные серьезные последствия, уйдет много лет.

Поэтому остается надеяться на неожиданные события в России. Ну а также быть терпеливыми.

Майкл Макфол, «Новое Время»