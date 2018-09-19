Глава украинской делегации в ПАСЕ решительно против возврата России в ассамблею

Глава украинской делегации в ПАСЕ Арьев считает, что ассамблея пошла на выполнение шантажа со стороны России. В случае возвращения российской делегации в ассамблею Украина готов пересмотреть свои отношения с ПАСЕ.

Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что уйдет в отставку с должности в случае возврата России к организации. Об этом сообщает «Громадське».

«Сейчас уже на осенней сессии будем встречаться с коллегами, многие увидели это наглядно и недовольны, что все происходившее свелось к выполнению шантажа России», – сказал Арьев.

«Они, Россия, поставили и несколько раз артикулировали одно требование … они требуют убрать все возможности применения санкций. Но в принципиальном моменте мы на уступки не пойдем», – подчеркнул он.

По его словам, уже одобрен проект заявления Верховной Рады относительно ситуации в ПАСЕ. Цель заявления – обращение к Ассамблее с требованием не допустить возвращения России.

«Мы в случае наихудшего варианта готовы к полному пересмотру отношений с ПАСЕ … Если Россия возвращается без исполнения всех резолюций, я не знаю, как делегация примет решение, но я уйду», – отметил Арьев.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ вопреки процедурам ускорила рассмотрение решение о возвращении России.

Сейчас у ПАСЕ есть право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.

Напомним, в прошлом году россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ, требуя, чтобы в регламент ПАСЕ были внесены изменения, которые не позволят накладывать на них санкции. Идею снятия санкций с России и восстановление уплаты им взносов в бюджет СЕ открыто поддерживают генсек Совета Европы Ягланд и ряд западных депутатов. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.

«Громадське»