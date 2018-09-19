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Взгляд

Каминг-аут по-русски. Почему Медведчук выигрывает от разоблачения бизнеса Марченко?

Виталий Дяченко, «Деловая Столица»
19 сентября 2018

Разоблачившие российский нефтегазовый бизнес Оксаны Марченко журналисты на самом деле лишь подыграли фактическому собственнику этого бизнеса Виктору Медведчуку.

Не прошло и две недели, как Украину облетело сенсационное разоблачение программы «Схемы» о том, что танцующая звезда и жена путинского кума Оксана Марченко владеет всем украинским бизнесом мужа, а к тому же одним из крупнейших нефтегазовых месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе России и нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области, как одиозный супруг телезвезды сделал своеобразный каминг-аут, подтвердив все, о чем разведали журналисты. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Примечательно, что Медведчук сделал это в очередном большом интервью телеканалу NewsOne, который, по информации СМИ, контролирует сам лидер «Украинского выбора». То есть инициатива раскрыть секрет Полишинеля о формальном собственнике бизнеса исходила от самого Медведчука.

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В частности, кум Путина признался, что всем его бизнесом владеет любимая жена, хотя никаким бизнесом она, разумеется, не занимается. «Управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои «любимые» американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим всем связаны все особенности бизнеса, который принадлежит семье», – пояснил Медведчук, добавив, что никакой особенной тайны в том, что все активы записаны на жену нет, и налоговые органы, дескать, все это прекрасно знают.

Ну а тот факт, что бизнес Медведчука находится в стране-агрессоре, то по этому поводу Виктор Владимирович пустился в пространные объяснения, разыграв предварительно с журналистом NewsOne занятную сценку. Журналист якобы поделился с Медведчуком размышлениями о том, что не считает правильным спрашивать у интервьюируемого, считает ли тот Россию агрессором, поскольку публичное обсуждение этого вопроса усложняет переговоры, но Медведчук якобы сам вызвался пояснить свое мнение на сей счет, после чего пустился в пространные размышления о том, что «штамп в отношении агрессии для меня неприемлем» по той простой причине, что Россия официально не признала ни ДНР, ни ЛНР, а еще потому что Украина, уверен Медведчук, очень экономически зависима от России и, по данным неких социологов, большой процент украинцев «хорошо или очень хорошо» к России и русским относится.

От родственника Путина и владельца нефтегазовых месторождений в Сибири подобная логика вполне ожидаема. Ну а то, что ни нежелание Кремля признавать ДНР с ЛНР, ни особенности экономических отношений с жертвой агрессии никак не отменяют сам факт агрессии будем считать придирками. Манипуляции общественным сознанием безукоризненной логики обычно не требуют, скорее совсем наоборот.

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Однако вернемся к собственнице всех медведчуковских активов госпоже Марченко. Нельзя не признать, что образ успешной бизнесвумен и собственницы миллионных месторождений лишь добавит ей шарма на танцполе. Что же касается Медведчука, то и ему вскрывшаяся правда совершенно никак не навредит, а лишь поможет в формировании обновленного политического имиджа.

По большому счету для украинских политиков переписывание бизнес-активов на членов семьи – вещь обыденная и широкораспространенная. Однако открыто заявлять, что «бизнес принадлежит жене, но управляю им я», как-то неприлично. Европейские ценности, прозрачность и все такое. Но Медведчук совершенно не обязан соблюдать все эти европейские условности, ведь он украинским политиком является приблизительно в той же степени, что и его супруга бизнесвумен – исключительно номинально.

Ведь Медведчук не зря говорит, как мечтает, чтобы в Украине стало «поменьше активистов и патриотов», чтобы «наступила стабильность», чтобы восстановилось участие в СНГ и тому подобное. Он не просто хочет вернуть все как было до революции, а чтобы Украина как минимум стала второй Россией, а как максимум – просто Россией. И все, что среднестатистическому украинскому политику «зашквар», для Медведчука в порядке вещей, будь это бизнес в России, бизнес, переписанный на жену, или что-то другое присущее российской действительности.

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При этом подобные «каминг-ауты» Медведчука рассчитаны не только на ватного избирателя, но и на представителей украинской элиты. Посмотрите, мол, на меня, зачем вам эти европейские ценности, когда можно и дальше жить привычно и удобно, верните нас к власти, и вы сможете прикупить себе, конечно, не нефтяное месторождение в Сибири, но свечной заводик в Брянской области так точно и не нужно будет ни от кого прятаться. И ничего не стесняться.

Подобные картины и правда могут быть привлекательными для украинского политического бомонда, вот только многие, наверное, хорошо помнят, что российская управленческая модель позволяет игнорировать приличия цивилизованного мира и тем, кто захочет отжать их свечной заводик в Брянской области. Что-то подобное в Украине практиковалось совсем недавно.

Виталий Дяченко, «Деловая Столица»

Tags: Виктор Медведчук, Владимир Путин, донбасс, Олег Сенцов, политузники, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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