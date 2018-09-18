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Зона "русского мира"

«Kill «ИЛ»: евреи пьют кровь русских в Сирии!». Муждабаев об антисемитизме в России

Айдер Муждабаев, YouTube
18 сентября 2018

Россия потеряла свой самолет, который был сбит сирийскими ПВО. Но, несмотря на это, в случившейся трагедии обвиняют израильские ВВС, проводивших в этот день операцию в небе над Латакии. 

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Россия расценивает «провокационные действия Израиля как враждебные». Он так же отметил, что в результате «безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих», и подчеркнул, что это «абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства». В общем очередной набор российских пропагандистских штампов. Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает журналист Айдер Муждабаев

Ну, это же просто классика:

«Царь-Колокол не звóнит, поломатый.
Царь-Пушка не стреляет, мать ети!
И ясно, что евреи виноваты, –
Осталось только летопись найти»

© И. Губерман

Итак, на ваших экранах – оруэлловщина антисемитизма. Сирийцы сбивают российских разведчиков, снимающих карту очередных целей для ковровых бомбежек сирийских мусульман, восставших против диктатора, а виноваты евреи! Ничего свежее, оригинальнее придумать нельзя. Но дальше будет еще свежее – понаблюдаем.

Айдер Муждабаев, YouTube

Tags: Владимир Путин, Израиль, ПВО, ракеты, Россия, самолет, Сергей Шойгу, Сирия, США, Франция

© Украинско-Российское обозрение

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