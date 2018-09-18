«Kill «ИЛ»: евреи пьют кровь русских в Сирии!». Муждабаев об антисемитизме в России

Россия потеряла свой самолет, который был сбит сирийскими ПВО. Но, несмотря на это, в случившейся трагедии обвиняют израильские ВВС, проводивших в этот день операцию в небе над Латакии.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Россия расценивает «провокационные действия Израиля как враждебные». Он так же отметил, что в результате «безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих», и подчеркнул, что это «абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства». В общем очередной набор российских пропагандистских штампов. Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает журналист Айдер Муждабаев

Ну, это же просто классика:

«Царь-Колокол не звóнит, поломатый.

Царь-Пушка не стреляет, мать ети!

И ясно, что евреи виноваты, –

Осталось только летопись найти»

© И. Губерман

Итак, на ваших экранах – оруэлловщина антисемитизма. Сирийцы сбивают российских разведчиков, снимающих карту очередных целей для ковровых бомбежек сирийских мусульман, восставших против диктатора, а виноваты евреи! Ничего свежее, оригинальнее придумать нельзя. Но дальше будет еще свежее – понаблюдаем.

Айдер Муждабаев, YouTube