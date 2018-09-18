Полиция задержала в Киеве россиянина из окружения главы Чечни Кадырова

Задержанный мужчина подозревается в перевозке наркотиков вымогательстве. СБУ уточняет, что задержанный имеет отношение к окружению главы Чечни Кадырову.

В ходе спецоперации в понедельник столичные полицейские задержали иностранца, который, по предварительной информации, является гражданином России, приближенным к окружению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что 17 сентября отрабатывая сообщение о подозрительном автомобиле, в котором могут быть запрещенные предметы, полицейские провели проверку, в результате которого у водителя в кармане нашли порошкообразное вещество белого цвета.

«Во время проверки документов правоохранители установили личность водителя. Это – гражданин другого государства, 1995 года рождения. Также в салоне находились двое молодых людей, 1994 и 1996 рождения», – говорится в сообщении полиции.

Там также добавили, что в ходе осмотра салона и личных вещей водителя правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

«Обнаруженное направили на экспертизу, а иностранца задержали», – говорится в заявлении.

При этом в сообщении полиции Киева не значится более подробная информация о личности задержанного.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Службу безопасности Украины, речь идет о людях, близких к режиму Кадырова.

«СБУ получила информацию, что в Украину прибыли люди, близкие к режиму Рамзана Кадырова, но поскольку их целью было вымогательство, то СБУ передала всю информацию в Национальную полицию, которая и предприняла меры в соответствии с законом», – процитировал агентство СБУ.

Пресс-служба полиции Киева