Януковича пригласили в суд выступить с последним словом

Судебный процесс о госизмене беглого президента Украины находится на завершающей стадии. Ожидается, что в ближайший месяц судебный процесс будет завершен.

Оболонский райсуд Киева вызывает экс-президента Виктора Януковича для выступления с последним словом по делу о государственной измене. Об этом во вторник сообщил председательствующий судья Владислав Девятко. По информации «Радио Свобода», заседание назначено на 12 октября. С 1 по 10 октября защитники Януковича должны завершить свои дебатные речи.

По его словам, суд неоднократно вызывал Януковича для участия в судебном заседании, как путем публикации сообщений, так и с помощью писем почтой по всем известным адресам его возможного проживания, в том числе, и в РФ.

Вместе с тем Девятко отметил, что, согласно закону, Янукович должен был выступить со своей последней речью перед заявлениями защитников, но не сделал этого.

«Суд сообщает, что несмотря на любые заявления стороны защиты, как в прошлых,, так и в сегодняшнем заседании, несмотря на любые действия стороны защиты, которые судом были констатированы, как злоупотребление правом на защиту, суд всегда стоял на позиции обеспечения всех прав обвиняемого Януковича Виктора Федоровича», — сказал председательствующий судья.

Он добавил, что поэтому суд снова вызовет президента-беглеца на заседание и предоставит ему право выступить с последним словам, в том числе, путем видеоконференции, но без привлечения компетентных органов РФ.

Девятко отметил, что Януковича ждут 12 октября в 10.00.

Также он сообщил, что защитники должны завершить свои дебатные речи с 1 по 10 октября.

Как сообщалось, 18 сентября Оболонский райсуд Киева, где проходят прения по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, заминировали, в заседании объявлен перерыв.

Ранее адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Байдык пожаловался, что ему трудно 5 часов зачитывать свою речь стоя и попросил сделать перерыв в судебном заседании на несколько дней.

В понедельник, 17 сентября, судья сообщил, что дебатная речь защитника Януковича, пожалуй, является самой длинной в истории, ибо продолжалась более 16 часов.

Как сообщалось, новые адвокаты экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, Александр Горошинский и Александр Байдык заявили, что защитники от компании «AVER LEX» выходят из дела и попросили суд предоставить им три месяца для ознакомления с делом.

Напомним, 17 июля Оболонский районный суд Киева отменил допрос свидетелей и заявил, что переходит к судебным дебатам по делу Януковича, обвиняемого в госизмене. Дебаты – последний этап судебного процесса, после которого будет объявлен приговор.

Прокуроры Крым и Руслан Кравченко около 30 минут зачитывали текст дебатов. Во время выступления пятеро адвокатов Януковича одновременно кричали на прокуроров и мешали им выступать. Они также включили заранее записанное видеобращение экс-премьер-министра Николая Азарова, в котором он просит допросить его в суде как свидетеля, предает «Левый Берег».

Тем не менее, прокуроры все же зачитали полный текст речи. Так, Янукович обвиняется в том, что 22-23 февраля 2014 года самоустранился от должности президента и добровольно согласился сотрудничать с российскими властями и военными для захвата территории Крыма. Для этого он составил и направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой ввести войска в Украину.

Прокуратура расценивает этот факт как подготовленное Россией юридическое обоснование для аннексии полуострова.

За содеянные преступления прокуратура просит приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

«Прошу Януковича Виктора Федоровича, 9 июля 1950 года рождения, признать виновным в совершении инкриминируемых уголовных преступлений и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 111 УК Украины – в виде 15 лет лишения свободы; по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины – в виде 13 лет лишения свободы; по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины – в виде 12 лет лишения свободы. На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить Януковичу Виктору Федоровичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Взыскать с Януковича В.Ф. процессуальные расходы на привлечение экспертов во время досудебного расследования в сумме 98 тыс. 561 грн 20 коп. на проведение судебных экспертиз», – заявил прокурор.

В мае 2017 года военный прокурор Руслан Кравченко говорил, что высшая мера наказания по делу о государственной измене – пожизненное лишение свободы и именно о таком наказании сторона обвинения будет ходатайствовать.

Однако, четверо платных адвокатов экс-президента отказались участвовать в дебатах и 31 июля Оболонский районный суд Киева назначил Януковичу госзащитника.

1 августа госадвокат Овсянников, назначенный экс-президенту центром бесплатной правовой помощи, а также новый (пятый) платный адвокат Александр Байдик снова сорвали судебные дебаты.

«Радио Свобода»