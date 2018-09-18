В оккупированном Крыму блокируется большинство сайтов украинских новостных агентств

В списке заблокированных в Крыму украинских сайтов оказались и новостные агентства, к которым нет претензий у Роскомнадзора.

На территории аннексированного Россией Крыма действуют отличные от всероссийских списков блокирования украинских сайтов. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории цифровой безопасности».

Лаборатория получила подтверждение, что крымские интернет-провайдеры блокируют не менее 8 сайтов, которых нет в официальных списках Роскомнадзора. В частности, это сайты нескольких украинских телеканалов (1tv.com.ua, ictv.ua, novy.tv, stb.ua) новостной украинский сайт gordonua.com, два крымских новостных сайта qha.com.ua и meridian.in.ua, а также сайт украинской правозащитной организации krymsos.com.

О том, что сайты точно заблокированы провайдерами, а не недоступны из-за ошибки или других причин, свидетельствуют результаты тестирований интернет-блокировок и анализа данных с помощью специализированного программного обеспечения OONI (Open Observatory of Network Interference).

При попытке зайти на каждый из этих сайтов хотя бы один крымский интернет-провайдер выдает страницу блокировки.

«Результаты такого исследования дают основания утверждать, что по Крыму существует дополнительный непубличный список сайтов для блокировки, отличный от всероссийского список Роскомнадзора», – убеждены в Лаборатории цифровой безопасности.

Кроме того, по меньшей мере у одного провайдера были недоступны еще 23 сайта, однако технических доказательств, что это было именно блокирование, нет. Среди них сайты Украинской правды, Крым реалии, Информнапалм, Крымской правозащитной группы, StopFake, КиевПрайд и другие (полный список доступен здесь).

Отмечается, что Лаборатория цифровой безопасности совместно с Крымской правозащитной группой провели 46 тестов в разных местах, интернет доступ к которым обеспечивается провайдерами FarLine, RealWeb, Elite-Net, Giganet, Крэлком, Ланком и Севстар, в городах Симферополь и Севастополь в августе 2018 года.

Всего в рамках исследования проверяли 83 сайта, среди которых в основном украинские и крымские новостные ресурсы, а также сайты правозащитных и общественных организаций.

Эксперты обещают проводить исследования интернет-блокировок и в дальнейшем.

«Лаборатории цифровой безопасности»