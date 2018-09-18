Газопровод «Турецкий поток» может пойти через Венгрию, – Путин

Путин рассчитывает использовать венгерские газохранилища для обеспечения бесперебойности поставок российского газа в Европу, особенно в моменты пикового спроса.

Нацлидер России Владимир Путин заявил, что одно из сухопутных ответвлений трубопровода «Турецкий поток» может пройти через Венгрию. Сейчас поставки в Венгрию осуществляются по газотранспортной системе Украины. Об этом сообщает агентство «ТАСС».

«Через Венгрию идет транзит российского природного газа в Европу, расположенные на венгерской территории подземные хранилища позволяют надежно и бесперебойно снабжать газом европейских потребителей даже в моменты пикового спроса», – заявил российский нацлидер.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу. Не исключаю, что после завершения строительства «Турецкого потока» одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию», – сказал Путин.

Проектная мощность газопровода составляет 31,5 млрд кубометров – по 15,75 млрд кубометров на каждую нить. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

«ТАСС»