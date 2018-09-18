Верховная Рада Украины выдвинул политузника Сенцова на Нобелевскую премию мира

Сенцов выдвигают на премию за несгибаемое мужество и героическое ненасильственное сопротивление российской агрессии против Укрины.

Верховная Рада решила выдвинуть режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме, на Нобелевскую премию мира. За это решение проголосовали 245 народных депутатов, сообщает «Левый Берег».

«Учитывая мужественное поведение Олега Сенцова, которого противоправно удерживают в Российской Федерации в течение 4 лет за проявление героического ненасильственного протеста против незаконной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, за отстаивание прав человека, за готовность пожертвовать своим жизнью ради свободы других, Верховная Рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира», – говорится в принятом заявлении.

Напомним, Олег Сенцов отбывает 20-летний тюремный срок в колонии в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе в РФ.

Вместе с еще одним крымчанином Александром Кольченко его задержали в мае 2014 года по обвинению «в организации терактов на полуострове». В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, тогда как Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

16 мая стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Он держит ее до сих пор.

В августе эксперты ООН заявили, что жизнь Сенцова в неминуемой опасности и призвали российские власти освободить его «без предварительных условий в срочном порядке». 10 сентября стало известно, что Сенцов составил завещание.

При этом в России утверждают, что состояние украинца удовлетворительное.

«Левый Берег»