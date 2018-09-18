За сбитый в Сирии самолет Путин пригрозил «ответными мерами, которые все заметят»

В тоже время в Минобороны России вину за случившуюся трагедию возложили на Израиль, в МИД России был вызван посол Израиля.

Нацлидер России Владимир Путин заявил, что в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии Россия подготовит «шаги, которые заметят все». Его слова передает «Интерфакс».

Однако, Путин попросил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в ноябре 2015 года. Он подчеркнул, что тогда «турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет».

«Здесь это, скорее, похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», – сказал Путин.

В свою очередь, Минобороны России заявило, что оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля.

«Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», – заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», – сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км.

«Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», – констатировал официальный представитель Минобороны России.

Конашенков отметил, что израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

Сам министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил о полной ответственности израильской стороны за гибель российского Ил-20 у побережья Сирии.

«Сергей Шойгу констатировал, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне», – заявили в российском военном ведомстве.

Министр обороны России предупредил, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги. «Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги», – сказал Шойгу в разговоре с израильским коллегой.

Он напомнил, что несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16.

«Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих», – сказал Шойгу.

Позже в МИД России был вызван посол Израиля Гарри Корен в связи с ситуацией вокруг сбитого в Сирии российского самолета-разведчика Ил-20.

«В связи со сложившейся ситуацией в МИД вызван посол Израиля», – заявили журналистам на Смоленской площади.

Ранее сообщалось, что в первые часы Минобороны России пытался возложить ответственность за свой сбитый самолет-разведчик на израильские осуществлявшие атаку и на военно-морские силы США или Франции за ракетный удар по Латакии. Позже российские военные возложили ответственность на сирийские ПВО. Обломки самолет и тела погибших подняты с морского дна российским поисково-спасательным судном.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с военными на борту был случайно сбит ракетой, выпущенной сирийскими войсками. Об этом сообщает «CNN» со ссылкой на информацию чиновников Пентагона.

Сообщается, что сирийские системы ПВО пытались отбить ракетный удар Израиля и одна из сирийских ракет попала в российский военный самолет.

США узнали об инциденте, так как сирийские силы передавали на международной частоте радиосвязи сигнал экстренного поиска и спасения.

Позже США получили прямое сообщение от другой страны о типе самолета и обстоятельствах инцидента. Чиновники Пентагона не называют эту страну, но, вероятно, Россия является единственной страной, которая точно знала, какой тип самолета был сбит.

Представитель Пентагона сообщил, что ракеты были выпущены не американскими военными, но отказался говорить о том, кто стоял за ударами. Представитель израильских сил обороны отказался комментировать информацию о ракетных ударах.

Следует отметить, что сирийские войска вооружены российскими системами ПВО.

Российские масс-медиа подтверждают, что над Средиземным морем пропал самолет Ил-20 с 14 военными на борту. Агентство «Интерфакс» сообщло, что самолет исчез «во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля».

«17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», – сообщили в Минобороны РФ.

По словам российских военных, «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия».

«В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Auvergne», который находился в данном районе, – заявили в Минобороны.

Французская армия отрицает любую причастность к удару.

Сейчас россияне проводят поисковую операцию, судьба экипажа и находившихся на борту военных пока неизвестна.

Однако, позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российский военный самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем зенитным ракетным комплексом С-200, принадлежащим сирийской системе ПВО.

По словам Конашенкова, российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля, которые наносили авиаудары по целям в провинции Латакия.

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», – сказал Конашенков.

Он добавил, что израильские самолеты наносили удары в районе города Латакия и намеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе.

«Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от самолета Ил-20 ВКС России, заходившего на посадку», – сказал Конашенков.

Он добавил, что РФ расценила действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на ответные действия.

К полудню вторник 18 сентября из воды подняты обломки сбитого в Сирии российского самолета Ил-20 и фрагменты тел находившихся на борту военных, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ,.

«На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», – заявили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что место падения самолета расположено в 27 км западнее от населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия.

К поиску разбившегося Ил-20 привлечены восемь кораблей катеров и судов обеспечения ВМФ России. В Минобороны отметили, что на переходе из Черного моря к месту падения самолета находится опытное судно проекта 11982 «Селигер».

«На его борту имеются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты «Супер ГНОМ» и «РТ-2500», способные погружаться на глубину до 2,5 тысяч метров, а также навигационное и гидроакустическое оборудование», – сказали в ведомстве.

Напомним, российский самолет исчез с радаров 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии. На борту самолета находились 14 военных.

«Интерфакс»