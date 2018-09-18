Убийство Захарченко: российские поиски «украинской ДРГ» на Донбассе

Перед российской пропагандой стоит достаточно нетривиальная задача показать украинцев страшными, жестокими и опасными и одновременно с этим убогими и никчемными.

Так что не стоит удивляться абсурду рассказов об «украинских ДРГ» в Донецке, что достаточно ярко проявилось в истории с «подрывателем» главы ДНР Александра Захарченко. Об этом , пишет Тарас Клочко на страницах издания «Деловая Столица».

В том, что орлы из «МГБ ДНР» достаточно оперативно «найдут» диверсантов из СБУ, ликвидировавших лидера «молодой республики», не сомневался, наверное, никто. Любая задержка с предъявлением жителям оккупации убийцы их любимого вождя означает расписаться в собственной беспомощности и неспособности защитить «русскоязычное население» от зверств агентов «кровавой хунты».

И первый подозреваемый был оперативно предъявлен. Им стал 40-летний ничем внешне неприметный местный житель Александр Погорелов, который тут же начал прямо на камеру давать признательные показания, сдавая в том числе и своих якобы кураторов из СБУ. Казалось бы, теперь «молодая республика» может спать относительно спокойно, но если вдумчиво вслушаться в рассказанное Погореловым и принять это за чистую правду, то складывается ощущение, что эффект от поимки опасного «агента СБУ» ровно противоположный – хваленое донецкое МГБ просто не в состоянии эффективно справляться с украинскими шпионами, вооруженными мегатехнологичным вооружением из США.

Итак, по рассказу Погорелова, он был «завербован СБУ» еще в 2015 г., то есть в самом начале войны на Донбассе. Кем, когда и при каких обстоятельствах – об этом пропагандисты умалчивают, хотя об остальном общении с «кураторами» Погорелов рассказывает достаточно подробно. Но опустим последнюю деталь как малозначимую, а сконцентрируемся на том, что Погорелов целых три года жил и работал в оккупированном Донецке прямо под носом у вождей местных сепаратистов и МГБ.

Получается, что на Погорелова обратили внимание только после того, как было уничтожено первое лицо «молодой республики». И это притом что все эти три года он «работал на СБУ» достаточно активно, периодически пересекая линию разграничения, чтобы пройти «курсы повышения квалификации» где-то под Киевом. Более того, если верить ДНРовским «следователям», Погорелов замешан в ликвидации «известных командиров ополчения». Не иначе как на Моторолу и Гиви намекают.

Но особенно примечательным получился эпизод с неудачной попыткой подорвать Захарченко в туалете ресторана «Пушкин», что недалеко и от рокового для лидера ДНР заведения «Сепар», и от здания «Совета министров молодой республики». По словам Погорелова, он лично получил от СБУ мощное взрывное устройство, произведенное в Киеве и тайно доставленное через линию разграничения, которое установил под умывальником ресторанного сортира.

Кроме, собственно, замаскированной под мебель взрывчатки, которая, по словам оккупантов, тянула аж на «30 килограмм» и от которой разнесло бы «весь ресторан», в «комплект поставки» входили набор батареек для автономной работы сроком на полгода и видеокамера, через которую можно было бы убедиться, что в туалет зашел именно Захарченко.

Почему этот высокотехнологичный прибор так и не был использован по назначению, ни Погорелов, ни МГБ не сообщают. То ли Захарченко во время посещения «Пушкина» так ни разу не приспичило, то ли агентура, следившая через видеокамеру за посетителями туалета, проспала визит туда вождя «республики»… Как бы там ни было, но это взрывное устройство якобы было обнаружено спецслужбами оккупантов еще в 2017 г.

Любопытно, что не слишком склонный пояснять мотивы своих действий Погорелов объяснил, почему Захарченко хотели убрать именно в ресторане и почему именно в ресторанном сортире. Дескать, лидер ДНР всегда ходил с охраной и подобраться к нему в других местах было невозможно (охрану вождя в ресторан не пускали или как?). А в самом ресторане всегда сидел за разными столиками, поэтому, чтобы не гадать, бомбу заложили в туалете, что также странно, если взрывчатки хватило бы, чтобы подорвать весь ресторан.

Но и этим ценность показаний Погорелова не ограничилась, он, оказывается, был в курсе того, что в Донецке действует и другая «диверсионная группа», которая работает с соседним рестораном «Сепар», тем самым, где оборвалась земная жизнь Захарченко, и посвящен во многие интересные детали. По его словам, там закладывалась особенно дорогостоящая (10 тыс. долларов) и высокотехнологичная бомба производства США, предоставленная СБУ непосредственно американцами.

Перед этим эта бомба была испытана в центре Киева, возле Главпочтамта. Тут, видимо, имеется в виду испытание системы дистанционного приведения взрывчатки в действие, там, дескать, достаточно толстые стены, через которые должен проходить радиосигнал. Но даже в этом случае испытание бомбы в самом центре столицы звучит крайне по-идиотски.

Откуда рядовой агент СБУ знает о работе параллельной группы в Донецке, о которой ему знать не только не нужно, но и напрямую опасно? Так, куратор рассказал, видимо, в процессе обычной дружеской болтовни. И напоследок немаловажный штрих, все эти подробности Погорелов рассказывает совершенно спокойным голосом и без каких-либо признаков волнения и тревоги. Подумаешь, его совсем недавно поймали и грозит не меньше расстрела. Сам текст его повествования явно заучен либо зачитывается короткими кусками откуда-то из-за кадра.

В целом показания бомбиста Погорелова у рядового жителя ДНР, равно как и у обитателя российской глубинки, по задумке авторов этого шоу, должно вызвать следующие чувства и мысли: украинцы крайне злые, беспринципные и ужасно хитрые, их шпионы и диверсанты повсюду, ведь они готовы даже в туалетах выслеживать мирных ополченцев и ни в чем не винных жителей «республики». Но при этом украинские шпионы все равно беспомощные и тупые, поскольку их взрывчатка с видеокамерами и набором батареек навредить Захарченко не смогла, а секретную информацию они разбалтывают кому попало и без всяких на то оснований. А если у них что-то и получается, то только благодаря помощи еще более коварного и жестокого Госдепа, ведь только ими созданная бомба может навредить вождям «республики».

На самом же деле мысли и чувства у рядовых жителей Донецка, наверное, несколько иные: хваленое «МГБ ДНР» годами не может найти и обезвредить украинских диверсантов, которые без особенных проблем с 30-килограммовой бомбой за пазухой пробираются в святая святых самого сердца ДНР – сортир Захарченко, годами живут в Донецке и в конвейерном порядке уничтожают известных ополченцев и даже суперохраняемых вождей «республики».

Нам же остается констатировать, что сценаристы у оккупантов и донецких коллаборантов так себе. Единственное, что у них хорошо получается придумывать, – это сценарии абсурда, даже если те всерьез пытаются сочинять шпионский триллер. Однако, учитывая невзыскательность целевой аудитории, может и не стоит ждать от них чего-то более качественного. Правильно разогретый пипл схавает и такое. Ну а на фоне Боширова и Петрова фильм о бомбисте Погорелове может даже на «Оскар» претендовать.

Тарас Клочко, «Деловая Столица»