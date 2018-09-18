Россия угрожает всем, – Портников

Россия это серьезная угроз мировой безопасности. Остановить Россию на Донбассе – это значит заставить ее уйти из Сирии и обуздать ее агрессивную внешнюю политику.

Еще вчера официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков обвинял Украину в том, что ВВС этой страны сбили пассажирский самолет в небе над Донбассом и ставил под сомнение «предвзятые» выводы международной следственной комиссии. Сегодня тот же самый человек обвиняет Израиль в том, что ВВС этой страны создали ситуацию, которая привела к уничтожению сирийской авиацией российского военного самолета. И, разумеется, Москва обещает Израилю «адекватный ответ», пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Какой – мы еще не знаем. Но ясно, что градус напряженности на Ближнем Востоке только возрастает. Как, впрочем, ясно и то, что никакие попытки еврейского государства наладить линии связи с Москвой на фоне присутствия российских военных в Сирии, никакие поездки премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву не могут уберечь еврейское государство от недружественной риторики Кремля и готовности к «адекватному ответу».

На Западе многим часто кажется, что Россия с ее особым интересом к постсоветскому пространству может угрожать только соседям и российско-украинский конфликт – дело самих украинцев. В таких странах, как Израиль, тоже не свободны от этой опасной иллюзии. Когда на президентских выборах в Соединенных Штатах победил Дональд Трамп, многие израильские наблюдатели были в восторге от того, что безопасность еврейского государства станет приоритетом для новой администрации, их совершенно не беспокоило то, что вопрос Украины и противостояния с Россией может стать второстепенным. Это и неудивительно, своя рубашка ближе к телу. Если бы было наоборот – многие в Украине тоже были бы в восторге.

Вот только все в мире взаимосвязано. Российские действия на Ближнем Востоке угрожают Израилю не в меньшей, а то и в большей степени, чем российские действия на Донбассе – Украине.

Остановить Россию здесь – это значит заставить ее уйти из Сирии и отказаться от поддержки режима Асада и его союзников из Ирана. Заставить Россию уйти с Ближнего Востока – означает приближать ее уход с Донбасса и Крыма.

Совместные усилия по ослаблению путинского режима – это и есть путь к безопасности. И для Украины, и для Израиля, и для Евросоюза, и для США.

Но пока в мире еще есть лидеры, которые считают, что они могут добиться безопасности сепаратными договоренностями с Путиным и «диалогом» с чиновниками агрессивной деградирующей России, народы стран, которые доверили таким политикам власть и собственное будущее, продолжат находиться в смертельной опасности.

Виталий Портников, «Espreso.TV»