Хроники «стабильности» Приморья: протест Ищенко закончился не успев начаться

Андрей Ищенко прекратил голодовку и отказался от протестного палаточного лагеря у администрации Владивостока. Протест закончился ничем, как обычно в России.

Такое решение кандидат от КПРФ в губернаторы Приморья принял после звонка Геннадия Зюганова – лидер Компартии сообщил о рабочем контакте с Центризбиркомом, который теоретически может отменить итоги второго тура выборов в Приморском крае. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Кремль сумеет договориться с коммунистами и скандал спустят на тормозах.

Федеральная власть в лице Центризбиркома взяла тайм-аут примерно на двое суток: ведомство Эллы Памфиловой должно получить жалобы от кандидатов, осмыслить их и вынести некий вердикт.

Понятно, ситуация столь серьезная, что главное решение будет приниматься не в ЦИК, и оно не может быть простым. Существует опыт 2011 года, когда прошли выборы в Госдуму, на которых победила «Единая Россия». Однако некоторая часть населения тогда усомнилась в правильности итогов голосования, и случилось то, что вошло в историю под названием «митинги на Болотной площади». Кстати, одним из результатов тех событий стало возвращение прямых выборов губернаторов, пусть и обремененных муниципальным фильтром.

Так что, то, что происходит сейчас, во многом стало возможным благодаря протестной активности шестилетней давности. Тогда Кремль сумел взять ситуацию под контроль.

Что же сейчас? Приморский край – не вся Россия, но регион крайне важный и сложный. Самый вероятный сценарий нетрудно спрогнозировать. Руководство страны как следует изучит протестную активность после второго тура приморских выборов. Самое простое после этого – постараться максимально забюрократизировать процесс и предложить недовольным результатами обратиться в суды.

При этом ЦИК вполне может отменить итоги голосования по ряду участков. На конечном результате второго тура это не скажется, но даст возможность для выхода пара. А пока будет тянуться весь этот процесс, протестный потенциал выдохнется. Не исключено также, что показательно накажут какого-нибудь председателя комиссии, которого объявят фальсификатором. Тем временем, с коммунистами попробуют договориться, и они скорее всего согласятся – это же системная партия.

И вот мы видим, что Андрей Ищенко прекратил голодовку и отказался от платочного лагеря у краевой администрации. Здесь заметна рука Москвы. Действительно, кандидату позвонил Геннадий Зюганов и попросил, сославшись на ЦИК, прекратить протест, так как комиссия может теоретически отменить второй тур. Конечно, все может быть, но верится в это с трудом.

Но даже если Кремль решит проблему и выиграет эту конкретную партию, это не вылечит, а загонит болезнь дальше, вглубь организма. В государстве есть серьезные проблемы – уровень жизни народа падает, тем более в Приморском крае, которому просто элементарно не хватает компетентных руководителей. Беда в том, что он далеко и ручное управление туда физически не дотягивается.

А на месте не умеют и не хотят брать на себя ответственность.

Центр должен сделать серьезные выводы и начать реформы. Нужна, как минимум, большая свобода регионам, демократизация политической и общественной жизни, чтобы было кому на местах принимать решения, и руководители бы не ждали указаний из центра и в итоге не рисовали бы результаты голосования. На этом, как мы видим, весь местный креатив и заканчивается.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»