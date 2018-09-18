Новая версия атаки на MH17 или проклятие диспетчера Карлоса, – Цимбалюк

Несмотря на все доказательства вины России в трагедиях в различных уголках мира, попытки свалить вину на кого угодно. В случае со сбитым россиянами «Боингом» рейса MH17 вину пытаются переложить на Украину…

Минобороны России выступило с новыми доказательствами «вины» Украины в атаке на Малазийский Боинг и автоматически опровергла все предыдущие. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Пока же российским шерлакхомсам снова не указали на вранье, предположу, что ракета была похищена в качестве трофея в Грузии. До 2008 года в эту страну Украина активно поставляла оружие и военную технику.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»